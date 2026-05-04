Iturralde manda a Segunda a Gil Manzano: «No debería estar el año que viene»

El partido de Gil Manzano como árbitro principal del Espanyol-Real Madrid del pasado domingo en Cornellá no fue nada bueno e Iturralde se lo hizo saber con sus comentarios sobre el encuentro. El ex colegiado criticó duramente las decisiones del trencilla extremeño y llegó a señalar que no debe seguir en Primera División la temporada que viene.

«Ha sido un gran árbitro, de los mejores de España y no lo digo yo, sino la UEFA, que lo considera Top-3 de España junto a Sánchez Martínez y Hernández Hernández, pero lleva 3-4 años que no está a un gran nivel. No está para este tipo de partidos. El otro día escuchaba a Fran Soto hablar de que él tenía decisión en los ascensos o descensos de árbitros; pues si hablamos de meritocracia, Gil Manzano no debería estar la temporada que viene en Primera División. Y lo va a estar», señaló Iturralde tras el partido, criticando duramente las decisiones de Gil Manzano sobre el campo.

«No es roja, amarilla en todo caso, pero esto se habría evitado si le hubiese sacado una amarilla en la acción de antes. Van cuatro faltas a Vinicius, ya debería haber sacado alguna amarilla», opinó Iturralde sobre el grave error de Gil Manzano a la hora de expulsar a Omar El Hilali por una entrada a Vinicius. El VAR tuvo que intervenir para corregir dicha acción,ya que la falta en ningún caso es merecedora de roja directa.

Iturralde culminó sus comentarios críticos contra la figura de Gil Manzano opinando sobre otra jugada en la que Trent Alexander-Arnold vio amarilla y a juicio del ex colegiado pudo ser incluso algo más: «Amarilla, pero si le saca roja… es otra entrada que es roja».

No es la primera vez que Iturralde González carga duramente contra un árbitro de Primera División o contra el arbitraje español en general durante sus declaraciones en la Cadena Ser. El ex colegiado español no pierde nunca la oportunidad de meter su coletilla y atizar a los trencillas cuando cometen graves errores.