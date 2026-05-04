La dura confesión de Loles León sobre sus inicios: «Dormía debajo de la mesa de una cocina»

Indiscutiblemente, Loles León se ha convertido en una de las actrices españolas más conocidas y queridas por el público. A lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad de participar en numerosos proyectos para la televisión, el cine y el teatro, pero llegar hasta aquí no fue fácil para ella. Y es que, tal y como ha contado en el nuevo programa de Zero Dramas, formato de RTVE que ella presenta, sus inicios en la industria interpretativa no fueron nada fáciles. De hecho, ella es originaria de Barcelona. Pero, como muchas personas, tuvo que abandonar su tierra natal y a sus seres queridos para mudarse a Madrid en busca de nuevas oportunidades.

Tal y como ella misma ha contado, se mudó a Madrid en los años 80. Por aquellos años, ella no tenía mucho dinero ahorrado ni recursos. Por ello, no le quedó más opción que pedir ayuda. La actriz ha sacado a la luz este tema durante su encuentro con Mariona Terés. Pues, ha querido aclarar que los jóvenes de antes no tenían mejores condiciones que los de ahora. «Yo vine aquí en el 84 y dormía debajo de la mesa de una cocina», comenzó diciendo para reforzar sus palabras. Y es que, aunque sus inicios en la industria no fueron nada fáciles, no dejó de luchar por sus sueños.

Loles León se sincera: «Llamaba por teléfono día tras día»

«La primera vez que vine me mandaron a dormir al pasillo de una escuela de música con un pastor alemán que se me comió las zapatillas», contó. Asimismo, ha explicado que tenía dos problemas: sus pocos recursos para salir adelante y su falta de empleo. Y es que, la joven Loles León estaba haciendo lo posible para que se fijasen en su talento interpretativo y la contratasen para algún proyecto.

«No tenía dinero ni para una pensión; dormía en casas o garajes de amigos», confiesa. «Siendo una mujer y estando sola… había más problemas», agregó. Pues, estaba en una situación de absoluta vulnerabilidad, pero ella no perdió las ganas de ser actriz. De hecho, logró cumplir su objetivo sin la ayuda de ningún representante.

«Llamaba por teléfono día tras día… era yo muy pesada», ha revelado. Pues, era a través de llamadas a productoras como intentaba hacerse notar. Una estrategia que le salió muy bien. «No había jefes de casting», explica. De hecho, ha recordado en el programa lo que le sucedió en una ocasión. «Entré dando golpes y les hizo gracia; hablamos como amigos de toda la vida», dijo.

Actualmente, a sus 75 años, Loles León puede decir alto y claro que ha disfrutado de una carrera artística en el mundo de la actuación muy plena. Pues, aunque sus comienzos no fueron nada fáciles, es una chica Almodóvar y ha participado en numerosas ficciones. De hecho, inolvidable es su paso por series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina.