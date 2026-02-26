Loles León sorprende en ‘La Revuelta’ con una confesión: «Me quedé con 2.000 euros en la cuenta»

El pasado miércoles 25 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Bad Gyal, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid abrieron sus puertas para recibir a Loles León. La actriz visitó el programa para presentar Zero dramas, un formato de debate social que se centra en sexología y que conducirá en La 2 de Televisión Española. Con esa sinceridad y espontaneidad que tanto le caracterizan, la invitada de La Revuelta compartió un gran número de anécdotas, así como reflexiones. Especialmente cuando llegó a la pregunta clásica que tiene estrecha relación con el dinero en el banco. Lo que parecía algo humorístico, terminó en una sorprendente confesión. «Ha entrado mucho dinero, pero no se ha quedado», comenzó diciendo Loles León, mientras señaló con ironía al ex ministro Cristóbal Montoro como parte de ese problema.

Tal y como ella misma explicó en La Revuelta, durante años facturó a través de una sociedad limitada que, por aquel entonces, tenía consideración de «transparente» a efectos fiscales. Todo cambió de forma radical cuando se cambió el criterio tributario y reclamaron las cantidades que correspondían a ejercicios anteriores. «En 2022 me quedé con 2.000 euros en la cuenta», reconoció, dejando tanto a David Broncano como al público allí presente completamente sin palabras. Lejos de que todo quede ahí, Loles León dio a conocer que la Agencia Tributaria embargó todos y cada uno de sus ingresos. Por lo tanto, lo que entraba en su cuenta era retenido para saldar la deuda. Debido a esa complicada situación, la actriz llegó a perder diversas propiedades. Entre ellas, un apartamento en Ibiza al que tenía mucho cariño. «Perdí todo», expresó a Broncano. Eso sí, reconoce que logró salir adelante gracias a su capacidad de reinventarse.

Hasta tal punto que, con 72 años, llegó a asumir hasta cinco trabajos de forma simultánea para tratar de hacer frente a esta compleja situación. Aun así, no dudó en aprovechar su paso por La Revuelta para lanzar un mensaje de lo más optimista: «De todo se sale». Ahora, a sus 75 años, se encuentra en uno de los momentos más especiales de su vida.

Entre otras cuestiones, porque no se doblegó ante la adversidad. Hay que destacar que su testimonio se suma al de otros tantos profesionales del mundo artístico que, en los últimos años, han tenido que hacer frente a problemas similares con la Agencia Tributaria. ¡Es un durísimo golpe, qué duda cabe!

A pesar de esta dura etapa que tuvo que atravesar Loles León, lo cierto es que no ha perdido la ilusión, ni mucho menos. Tanto es así que aprovechó su paso por el programa de La 1 de Televisión Española para anunciar que va a hacer un musical. «Siempre he tenido hambre de cumplir mis sueños, los he cumplido y los sigo cumpliendo», comenzó diciendo, y añadió: «He nacido para hacer reír, entretener y daros toda la alegría que pueda. La vida es corta, un paseíto».