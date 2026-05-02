Liga: Espanyol-Real Madrid

El CTA lo da todo para que el Madrid pierda ya la Liga: Gil Manzano en Cornellá y en el VAR Figueroa

Al equipo blanco le toca una de las peores designaciones posibles para el partido en el que se juega no ceder aún el título al Barcelona

La de este domingo será la cuarta vez que el extremeño arbitre a los madridistas

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Gil Manzano
Gil Manzano y Figueroa Vázquez. (Getty)

El CTA ha puesto todo su empeño en que el Real Madrid ceda definitivamente en la pelea por la Liga en su partido de la jornada 34 contra el Espanyol en Cornellá. Gil Manzano será el árbitro de este domingo a las 21:00 horas y por cuarta vez estará en un encuentro de los blancos. En el VAR será Figueroa Vázquez el encargado de ‘ayudar’ al colegiado de campo cuando este se equivoque.

Ambos son viejos conocidos para el Real Madrid, que no guarda buen recuerdo de ninguno de los dos. De hecho, fue esta dupla la que protagonizó una de las jugadas más polémicas de esta Liga que afectó al equipo blanco en Anoeta. Hablamos de la tarjeta roja a Dean Huijsen por un leve toque por detrás a Mikel Oyarzabal cuando no era el último hombre de la defensa.

El árbitro extremeño no se lo pensó para expulsarle directamente y el andaluz ni se molestó en corregirle desde el VAR. Figueroa Vázquez también fue quien ignoró tres penaltis claros sobre el Real Madrid en Vallecas y el que instigó a Quintero González a señalar pena máxima a favor de Osasuna por una falta dentro del área de Courtois sobre Budimir que no existió.

Gil Manzano y la misma pareja de Anoeta

Gil Manzano también pitó el Real Madrid-Elche (4-1) y el Athletic Club (0-3) esta temporada. Los dos se saldaron con victoria. Sin embargo, las lamentables actuaciones de Figueroa Vázquez desde el VAR han llegado a tapar el escándalo de Anoeta. Cabe recordar que el club blanco enfureció tras lo ocurrido, asegurando en declaraciones a este periódico que esta Liga «produce asco y desgana».

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