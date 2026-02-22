Figueroa Vázquez decanta la Liga desde el VAR: sus cuatro errores en contra del Madrid y a favor del Barça

La Liga se ha encontrado con un protagonista importante en el devenir del torneo que no es ni entrenador ni futbolista. En estos tiempos de decrédito el arbitraje, una de las personas que está decidiendo la Liga es un colegiado, concretamente de VAR. Se llama Jorge Figueroa Vázquez y sus erorres desde el videoarbitraje están siendo claves en la clasificación de la Liga.

Como ya ocurriera la temporada pasada a estas alturas, cuando el Real Madrid sufrió tres arbitrajes en contra que fueron relevantes en el devenir del torneo (ante Espanyol, Atlético y Osasuna), esta vez también los árbitros aparecen como figuras que pueden cambiar la clasificación. Eso es lo que está ocurriendo con Figueroa Vázquez, el colegiado específico de VAR que con sus decisiones está perjudicando al Real Madrid y favoreciendo al Barcelona.

Figueroa Vázquez, desde hace una temporada árbitro exclusivo de VAR, fue el que avisó a Quintero González para pitar el penalti a favor de Osasuna este sábado en el duelo ante el Real Madrid de Liga. Figueroa tuvo que darle zoom a la imagen para que el árbitro de campo pudiera ver el leve pisotón de Courtois a Budimir. En el año en el que el CTA explicó que el VAR no iba a ser intervencionista, lo acaba siendo en jugadas tan discutibles como que tienes que hacer zoom a una imagen para que el árbitro vea la acción.

La intervención de Figueroa Vázquez en esa acción va en la línea de lo que lleva haciendo esta temporada contra el Real Madrid. Este árbitro de VAR ha estado al frente del videoarbitraje en cinco encuentros del equipo blanco esta temporada. En tres les ha perjudicado.

Figueroa decanta la Liga desde el VAR

Y es que Figueroa Vázquez fue el que se tragó uno de los grandes errores de lo que va de Liga, la expulsión de Huijsen en Anoeta en la jornada 4. Gil Manzano expulsó al defensor madridista en una acción que no era de roja, pero Figueroa viendo desde el VAR no se atrevió a rebatir la dura e injusta decisión del colegiado extremeño.

Fue también Figueroa Vázquez el que no intervino en uno de los tres penaltis que el Rayo Vallecano cometió en el duelo ante el Real Madrid que quedó empate (0-0). Ese día, en el Estadio de Vallecas, hubo tres penaltis a jugadores del Real Madrid por agarrones, pero especialmente clamoroso fue un claro agarrón de Pep Chavarría sobre Jude Bellingham dentro del área del Rayo Vallecano.

Así, y casualmente, Figueroa Vázquez no intervino (no avisó al árbitro de campo) ni el día de Anoeta ni tampoco en Vallecas en acciones claras que eran a favor del Real Madrid, pero sí lo hizo este sábado en El Sadar para que fuera a ver un penaltito por leve pisotón, acción para la que tuvo que poner el zoom para que se pudiera ver.

Se da además la circunstancia de que Figueroa Vázquez fue el árbitro de VAR en el Mallorca – Barcelona de esta temporada, partido en el que, casualmente, no quiso avisar al árbitro principal de una entrada durísima de Raphinha que era de roja. Ahí también apagó este árbitro el VAR, aunque sí lo tenía encendido unos minutos antes para expulsar a Muriqi.