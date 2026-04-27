El Comité Técnico de Árbitros (CTA) utiliza un criterio diferente según quién sea el colegiado. El organismo que dirige Fran Soto ha perdonado un castigo al árbitro Sánchez Martínez por prácticamente lo mismo por lo que sí sancionó -y mantuvo un mes en la nevera- a De Burgos Bengoetxea.

Este año, en el CTA establecieron un castigo que ha traído polémica, pero que se ha venido aplicando durante estos encuentros de Liga. Si a un colegiado en el campo le intervienen dos veces desde el VAR, le sancionan. Es decir, si un árbitro en el césped comete dos errores, tiene que ir al VAR a ver esas acciones y cambia su decisión, acaba en la nevera.

Eso se estableció desde hace varias jornadas y eso le pasó a Ricardo de Burgos Bengoetxea, que en el Mallorca – Espanyol cometió uno de los errores más graves de la temporada. Si bien en ese encuentro el árbitro vasco no llegó a corregir dos fallos, el CTA sí lo contó como tal, ya que el segundo fue la famosa falta de Samu Costa a Urko que era clarísima y que De Burgos, ni viéndola en el VAR, se negó a pitar.

Una vez que se comprobó que eran dos errores -y dos correcciones de VAR, por mucho que De Burgos no cambiara su decisión inicial en la segunda-, este árbitro fue mandado a la nevera. Ha estado cuatro jornadas sin pitar y reapareció en el Real Oviedo – Villarreal del pasado jueves.

Sin embargo, José María Sánchez Martínez hizo lo mismo en el Levante – Sevilla (también disputado el pasado jueves) y, en cambio, le designaron el Real Oviedo – Elche de la siguiente jornada. En el encuentro en el Ciudad de Valencia, el VAR de ese encuentro corrigió dos veces a Sánchez Martínez.

A pesar de ello, este árbitro dirigió un partido de la siguiente jornada, el de este domingo en el Carlos Tartiere, en lo que es un claro incumplimiento de la norma y un caso de favoritismo con este colegiado, que, entre otras cosas, fue portavoz del CTA en la época de Medina Cantalejo.

La norma de que un árbitro que sea corregido por el VAR acabe sancionado no es una directriz que haya hecho pública el CTA, pero sí es de aplicación interna, tal y como desveló el periodista Isaac Fouto en la Cadena COPE. En el caso de Sánchez Martínez, el Comité podría argumentar que, al haber sido una jornada que tuvo su previa en otra entre semana (no de finde a finde, como es habitual), ya estaba la designación realizada.

Pero ese sería un argumento pobre, porque las designaciones se pueden cambiar (hubo dos días para hacerlo), existen ya casos de ello y, además, cuando hay una lesión de un árbitro de última hora (u otro impedimento personal o profesional), se cambia la designación con poca antelación sin que pase absolutamente nada.

Así, Sánchez Martínez -al que además la FIFA le ha quitado del Mundial, colocando por delante a Hernández Hernández- le salvan desde el CTA por prácticamente lo mismo por lo que sancionaron a De Burgos Bengoetxea.