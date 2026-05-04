Brindis en la zoología española: nace la primera camada de lince ibérico en este parque nacional manchego

La conservación en España celebra un éxito sin precedentes. El Parque Nacional de Cabañeros, pulmón de Castilla-La Mancha, registra el nacimiento de su primera camada de lince ibérico en libertad.

Este acontecimiento, anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, marca la culminación de años de esfuerzo técnico y científico para recuperar a una de las especies más amenazadas del mundo.

Un hito histórico para la conservación: el lince ibérico cría por primera vez en Cabañeros

El nacimiento de esta camada supone un punto de inflexión en la historia del parque, situado entre las provincias de Ciudad Real y Toledo. Por primera vez desde su declaración como espacio protegido, una pareja de linces (Lynx pardinus) logra reproducirse con éxito en este entorno.

Este resultado confirma la integración funcional de los ejemplares reintroducidos en el ecosistema y representa un avance decisivo hacia una población autosostenible.

Los técnicos del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) confirmaron la noticia tras meses de intenso seguimiento.

El Ministerio subraya que este hito evidencia el restablecimiento de procesos ecológicos esenciales, como la depredación especializada, en uno de los enclaves más emblemáticos de la península ibérica.

Quiénes son Uvita y U2, los protagonistas del éxito reproductivo del lince ibérico

La historia de los progenitores resume la complejidad y el rigor del Programa Nacional de Conservación del Lince Ibérico. La madre, Uvita, nació en 2023 en Sierra Morena.

Tras su captura en la finca La Garganta en septiembre de 2024, pasó un periodo de cuarentena en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre ‘El Chaparrillo’, en Ciudad Real.

Después de un mes de aclimatación en un cercado de presuelta, los técnicos la liberaron definitivamente en noviembre de 2024. Por su parte, el macho U2 personifica la resiliencia de la especie. Tras quedar huérfano por el atropello de su madre, el personal especializado lo crió en el centro de La Olivilla, en Jaén.

Mediante un sistema de crianza mixta, los expertos garantizaron que desarrollara comportamientos naturales de caza y territorialidad sin generar dependencia humana.

Su liberación en Cabañeros tuvo lugar en abril de 2024. Aunque los primeros indicios de interacción surgieron en diciembre de ese año, la pareja ha necesitado este segundo ciclo para consolidar su territorio y lograr el éxito del reproductor.

Cuatro décadas de restauración del hábitat y recuperación del conejo de monte

Este nacimiento no es un evento fortuito, sino el fruto de casi 40 años de actuaciones de restauración ecológica en Cabañeros. El equipo técnico ha centrado sus esfuerzos en recuperar las poblaciones de conejo de monte, una presa fundamental que constituye hasta el 90% de la dieta del lince ibérico.

Las intervenciones han incluido la construcción de vivares artificiales, siembras específicas para la mejora del hábitat y programas de refuerzo poblacional. De hecho, el territorio que ahora ocupan Uvita y U2 coincide con las zonas donde el OAPN y proyectos europeos como LIFE Lynxconnect han invertido más recursos.

Este trabajo no solo beneficia al lince, sino que también fortalece la red trófica de la que dependen otras especies en peligro como el águila imperial ibérica y el gato montés.

El papel estratégico de Cabañeros en la red de distribución del lince ibérico

La consolidación de este núcleo reproductor posiciona a Cabañeros como un enclave estratégico dentro de la red de distribución de la especie. El éxito refleja que los individuos liberados de lince ibérico no solo sobreviven, sino que encuentran las condiciones necesarias para perpetuarse en libertad.

Pese a retos históricos como la enfermedad hemorrágica vírica, la mejora sostenida del hábitat ofrece ahora un refugio seguro para la rica biodiversidad manchega.