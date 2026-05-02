La zoología española tiene motivos para brindar: publican el listado completo de los 700 vertebrados de Doñana

Doñana da un paso histórico para la conservación con la presentación del inventario de vertebrados más detallada hasta la fecha. Investigadores liderados por el CSIC han analizado registros desde principios del siglo XX para consolidar una lista de 700 especies.

Este trabajo no solo documenta la biodiversidad actual, sino que también funciona como un indicador clave del estado de conservación de uno de los humedales más relevantes de Europa.

Un inventario exhaustivo cataloga la riqueza faunística de Doñana

La comunidad científica dispone ahora de una herramienta fundamental para la gestión de este espacio protegido. El listado, publicado en la revista especializada ZooKeys, actualiza el conocimiento acumulado sobre la fauna local mediante una revisión crítica de citas previas y cambios taxonómicos.

Este esfuerzo de validación permite eliminar presencias dudosas y centrar los esfuerzos de conservación en datos reales y contrastados.

El estudio ha sido realizado por investigadores del CSIC de la Estación Biológica de Doñana y del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, así como del Instituto de Salud Carlos III, la Universidad de Huelva, el Espacio Natural de Doñana, TRAGSATEC y la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Mamíferos (SECEM).

El equipo subraya que estos catálogos no son documentos estáticos. Su dinamismo responde a la detección de nuevas especies y a la evolución de los ecosistemas bajo la presión climática y humana. Según el informe, la fauna marina constituye todavía el grupo más desconocido en este entorno de la reserva.

Cuáles son las especies que habitan actualmente Doñana

El recuento final arroja una cifra impresionante: 700 especies de vertebrados habitan o transitan por Doñana. Las aves dominan este catálogo con 417 especies distintas, lo que reafirma el papel estratégico del parque en las rutas migratorias mundiales.

A este grupo le sigue los peces, que cuentan con 182 representantes registrados El resto de la diversidad se distribuye de forma desigual entre estas categorías:

Mamíferos: 61 especies detectadas, sin contar animales domésticos como el ganado o los perros.

61 especies detectadas, sin contar animales domésticos como el ganado o los perros. Reptiles: 29 especies pueblan los diversos hábitats del área.

29 especies pueblan los diversos hábitats del área. Anfibios: representan el grupo con menor variedad, sumando solo 11 especies, aunque todas ellas poseen un carácter autóctono.

De este total, los científicos tienen constancia de que 339 especies utilizan el espacio natural para su reproducción. Esta cifra pone de relieve la importancia del territorio como refugio vital para la continuidad de numerosas poblaciones animales en el sur de la península ibérica.

El desafío de las especies exóticas y las extinciones regionales en Doñana

El estudio también arroja datos preocupantes sobre las alteraciones de la fauna original. Hasta el momento, los investigadores han detectado 32 especies exóticas, entre las que figuran el camaleón común, el gamo y diversas aves africanas de jaula.

Estas introducciones obligan a una vigilancia constante para evitar el desplazamiento de los taxones nativos. Paralelamente, el inventario certifica la pérdida de biodiversidad histórica. Siete especies presentes a principios del siglo XX han desaparecido a nivel regional, incluyendo animales emblemáticos como el lobo, el esturión común y el torillo.

La situación del gato montés y del turón europeo genera una alarma similar, puesto que los expertos no encuentran registros fiables de su presencia desde hace más de una década.

Este trabajo científico, que ha contado con la colaboración del Instituto de Salud Carlos III y entidades como TRAGSATEC, establece una base sólida para el seguimiento futuro.

La exhaustividad de la lista facilita la detección temprana de nuevas llegadas y permite medir con precisión el impacto de las políticas de protección en la biodiversidad de Doñana.