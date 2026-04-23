La biología española, en alerta: los censos sobrestiman en un 50% la población de lobos en el Sistema Ibérico

Un estudio científico cuestiona la credibilidad de los datos oficiales sobre el lobo en el norte del Sistema Ibérico. La investigación advierte que la presencia de esta especie emblemática podría ser un 50% inferior a lo registrado por las administraciones.

Este desfase numérico compromete la gestión de este animal y reabre el debate sobre la conservación y la convivencia en el medio rural.

Las cifras actuales inflan la realidad del lobo ibérico en las zonas de montaña

El biólogo Alfonso Ceña es el autor de este trabajo, presentado en el XVII Congreso Internacional de la SECEM, tras realizar prospecciones exhaustivas en áreas de La Rioja, Burgos y Soria.

El estudio analiza el territorio nororiental de la cordillera, una zona de transición vital para el flujo de poblaciones entre el valle del Ebro y el interior peninsular. Según los resultados obtenidos, la sobreestimación de manadas de lobos oscila entre el 40% y el 60% dependiendo del área concreta analizada.

Para su ejecución, Ceña prospectó el terreno durante los años 2022-2023 y 2024-2025, buscando evidencias directas como rastros, heces, análisis genético, cámaras trampa y presencia de cachorros.

El análisis de campo identificó solo tres manadas estables en zonas donde los censos autonómicos y estatales contabilizan hasta nueve o incluso una vez grupos independientes.

Esta discrepancia sugiere que la población real en este sector del Sistema Ibérico es prácticamente la mitad de lo que sostienen los organismos públicos.

Por qué fallan los métodos de conteo en la población de lobos

La principal causa del error reside en la metodología censal aplicada por las comunidades autónomas. El informe subraya que la frontera administrativa no coincide con la ecológica, ya que los lobos recorre grandes distancias y cruzan límites provinciales sin restricciones.

Cuando Castilla y León y La Rioja realizan sus debates de forma independiente y sin coordinación, terminan registrando una misma manada de lobos como si fueran dos grupos distintos al detectarla en ambos lados de la frontera.

Esta duplicidad se ve agravada por la falta de sincronización temporal y la ausencia de una unidad territorial conjunta para el seguimiento. El estudio revisó 47 áreas donde la administración ubica grupos reproductores, pero solo encontró evidencias sólidas en 11 de ellas.

En el caso de Burgos, donde los datos oficiales señalan la existencia de dos manadas, el trabajo de campo solo confirmó una unidad funcional, evidenciando el riesgo de inflar los datos por interpretaciones erróneas de indicios puntuales.

Implicaciones en la gestión del lobo y la protección del ganado

Disponer de censos precisos resulta fundamental, ya que estas cifras dictan las políticas de protección y los posibles controles poblacionales. Tras la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), la gestión se ha vuelto un asunto socialmente sensible, especialmente para el sector ganadero en Burgos y Soria.

Una percepción errónea sobre el aumento de la especie genera tensiones innecesarias y decisiones alejadas de la realidad biológica del territorio.

El estudio de Alfonso Ceña insta a las administraciones a avanzar hacia modelos de seguimiento coordinados basados ​​en criterios científicos estrictos. Solo mediante la transparencia de los datos será posible garantizar la supervivencia del lobo ibérico y, al mismo tiempo, la viabilidad de las zonas rurales afectadas.