Sanz Roldán desmarca al CNI de la ‘Operación Kitchen’: «No me pidieron que hiciera nada ilegal»

Félix Sanz Roldán, quien fue director del Centro Nacional de Inteligencia entre 2009 y 2019, ha desvinculado este lunes, en su declaración en el juicio de la Operación Kitchen, al CNI del caso, asegurando que «no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión». Así lo ha afirmado en su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional, donde ha incidido en que el servicio de inteligencia oficial de España «actúa siempre con absoluto respeto a la ley» y que no le «pidieron que hiciera nada ilegal».

«El Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para proporcionarle aquellas decisiones que necesita, aquellos elementos de juicio para tomar buenas decisiones», ha aseverado Sanz Roldán en su testifical de este lunes en la Audiencia Nacional. El que fuera director del CNI ha aclarado en relación con la Operación Kitchen que «ningún Gobierno, de ningún color, de los cuatro a los que tuve el honor de servir» le pidió «que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido».

San Roldán ha negado que se tratara de algo «personal» la denuncia que interpuso contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los acusados en la Operación Kitchen, en el año 2017. Esta denuncia, por calumnias, fue resultado de una afirmación del ex policía en una entrevista que, sobre que el ex director del Centro Nacional de Inteligencia había amenazado a muerte a Corinna Larsen, quien fuera amiga del Rey emérito Juan Carlos I.

«Lo denuncié porque era la única persona en el Centro Nacional de Inteligencia que podía hacerlo, al ser la única que tenía identidad, y porque creía que no merecían las personas que sirven a España en el CNI el tratamiento que estaban recibiendo de parte del señor Villarejo», ha relatado Sanz Roldán en su declaración como testigo.

Sanz Roldán, además, ha expuesto que sintió «la obligación como director del CNI de salir al paso de mentiras tan crueles» sobre sus subordinados: «Y lo único que tenía a mano para que así fuera, era denunciarlo ante la Justicia, solicitar de la justicia mi protección y a través de mí la de todos los miembros del CNI», ha añadido.