Agente de la UCAO: «El CNI hizo el casting del falso cura que entró en casa de Bárcenas»

El CNI fue quien seleccionó al infiltrado que se disfrazó de cura para entrar en el domicilio de Luis Bárcenas y robar los pendrives con información comprometedora para el PP y para el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Así lo revela a OKDIARIO un ex agente encubierto del Área Especial de Seguimientos de la UCAO, la unidad policial que ejecutó la Operación Kitchen, quien asegura que fue el comisario Enrique García Castaño, apodado el Gordo, quien contactó con los servicios secretos para que presentaran candidatos con experiencia en ese tipo de operaciones. «El casting lo hizo el CNI», resume el agente.

PREGUNTA.- ¿Quién estuvo detrás de esa operación?

RESPUESTA.- Eso es lo que se llegó a decir, aunque tampoco muy claramente: que esa persona la consiguió García Castaño hablando con el CNI, y al final llegaron a la conclusión de seleccionar a esta persona para que entrara en el domicilio.

P.- ¿Qué quiere decir «se llegó a decir»?

R.- Porque como salió mal, nunca nos llegaron a decir claramente. Nos dijeron que iba a entrar una persona muy preparada, que había hecho operaciones similares y más difíciles en otros países, y que era quien iba a entrar en el domicilio a llevarse las cosas. Y claro, cuando salió mal, nadie quiso hacerse responsable.

P.- García Castaño, que ya ha declarado, negó tener nada que ver con el falso cura. Ustedes desmienten esa versión.

R.- Sí. De hecho, el día que entró estábamos todos allí, estábamos dando seguridad a la entrada.

P.- O sea, que eran perfectamente conscientes de esa operación. ¿Y el CNI tuvo algo que ver?

R.- El CNI se supone que dio varios candidatos de personas que podían entrar al domicilio porque eran profesionales en esa materia, y al final llegaron a la conclusión de seleccionar a esa persona.

P.- O sea, que el casting lo hizo el CNI.

R.- Presentó los candidatos, por así decirlo. Sí.