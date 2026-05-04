Aparece en el centro de Londres una extraña estatua de Banksy y hay un detalle que vuelve locos a todos

Una estatura apareció de la noche a la mañana en pleno centro de Londres y, como ocurre con todas las obras de Banksy, nadie sabía en un principio si la obra era suya o de otro artista. Horas después, el artista confirmó que la obra era suya. La obra ha dejado a muchas personas desconcertadas, ya que se observa a una figura que avanza sin ver nada, mientras que carga con una bandera que le tapa por completo la cara.

Aparición nocturna

La escultura fue instalada en medio de la noche en Waterloo Place, una zona muy emblemática de la capital inglesa que se encuentra rodeada de monumentos históricos y de edificios oficiales.

El montaje se realizó sin ningún aviso previo, siguiendo el estilo habitual de Banksy, que está acostumbrado a intervenir en espacios públicos sin autorización policial y sin avisar a nadie, dándole a sus obras ese carácter misterioso.

La obra y las teorías

La estatua representa a un hombre vestido con un traje que camina hacia el borde de la nada y parece que no se da cuenta de que está a punto de caer al vacío. Además, se encuentra sosteniendo una bandera que por el viento, le cubre por completo la cara, dejándolo sin poder ver nada.

Esta obra ha generado muchísimas interpretaciones diferentes. Muchos usuarios lo ven como una crítica al patriotismo y que muchas personas van por la vida sin ver realmente y que la sociedad no se fija en los problemas de la actualidad.

Una obra que rompe con su estilo

Aunque Banksy es mundialmente conocido por sus grafitis, no es la primera vez que trabaja con esculturas. Esta obra ha generado multitud de opiniones divididas, ya que algunos la consideran como una de sus mejores obras, mientras que otros no la entienden.

Las autoridades de Londres han decidido que, a pesar de que fue puesta ahí sin ninguna autorización, deben protegerla, reconociendo así el gran valor cultural que tiene.