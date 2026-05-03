EEUU advierte con sanciones a las navieras que paguen a Irán por cruzar Ormuz

EEUU ha advertido esta semana a las navieras que pagar a la dictadura de los ayatolás de Irán para transitar por el estrecho de Ormuz podría acarrear sanciones. La tiranía de los ayatolás de Irán ha exigido pagos por el paso seguro a través del estrecho bloqueado, incluso en forma de donaciones caritativas. Así las cosas, el Departamento del Tesoro estadounidense ha advertido con tomar medidas contra las navieras que accedan a sus demandas.

La estrategia de los ayatolás de Irán se ha basado en bloquear Ormuz para presionar a Estados Unidos e Israel, debido a su inferioridad militar.

Dos millones de dólares por pasar Ormuz

El Departamento del Tesoro ha evitado ofrecer detalles sobre los países o empresas que hayan realizado dichos pagos indirectos. En cambio, tiene datos de que se ha registrado al menos un pago de dos millones de dólares para que un buque atravesara el estrecho.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo crudo y el gas natural licuado transportados por mar a nivel mundial.

Teherán ha propuesto el cobro de tasas o peajes a los buques que transitan por el estrecho, como parte de sus propuestas para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos.

Cobros como donaciones a la Media Luna

Estados Unidos ha advertido que cualquier transportista que pague peajes a la dictadura de los ayatolás de Irán por el paso del estrecho de Ormuz, incluidas las donaciones a organizaciones benéficas como la Media Luna Roja Iraní, corre el riesgo de sufrir sanciones punitivas. También se han registrado a la fundación Bonyad Mostazafan o cuentas vinculadas a embajadas iraníes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha emitido una nueva y contundente advertencia dirigida a empresas navieras y actores del comercio internacional ante el aumento de la tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo: el estrecho de Ormuz.

Según el comunicado, Washington asegura estar al tanto de las supuestas amenazas de Irán contra el transporte marítimo internacional y de las exigencias de pagos a cambio de garantizar un paso seguro por esta vía crítica, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

La advertencia llega en paralelo a un contexto diplomático especialmente sensible, ya que Irán habría enviado recientemente una nueva propuesta de negociación a Estados Unidos a través de mediadores en Pakistán, en un intento de reabrir canales de diálogo en medio de la escalada regional.

Sin embargo, la OFAC ha sido tajante: cualquier forma de pago vinculada a estas exigencias —ya sea directa o indirecta— podría acarrear sanciones severas. Esto incluye no solo transferencias en moneda tradicional, sino también activos digitales, compensaciones comerciales, acuerdos informales o incluso donaciones disfrazadas de carácter humanitario.

En su comunicado, la OFAC menciona específicamente posibles mecanismos que Irán podría estar utilizando o intentando utilizar para canalizar estos pagos, como contribuciones a entidades como la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní, la fundación Bonyad Mostazafan o incluso cuentas asociadas a embajadas iraníes. Washington advierte de que este tipo de operaciones también entran dentro del alcance de las sanciones si están vinculadas al tránsito marítimo.

«La OFAC emite esta alerta para advertir a ciudadanos estadounidenses y extranjeros sobre los riesgos de sanciones que implica realizar estos pagos o solicitar garantías al régimen iraní para un paso seguro”, señala el comunicado. Además, subraya que “estos riesgos existen independientemente del método de pago», dejando claro que no hay vías alternativas seguras para cumplir con estas exigencias.

El mensaje de Washington busca cortar de raíz cualquier intento de normalizar o encubrir pagos asociados al paso por el estrecho de Ormuz, una zona considerada vital para la estabilidad del comercio energético global y uno de los puntos más sensibles en la rivalidad entre Estados Unidos y la dictadura de los ayatolás de Irán.