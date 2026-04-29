El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el bloqueo naval a los puertos iraníes es «más efectivo» que los bombardeos. Además, Trump reitera que no lograrán obtener un arma nuclear.

«Se están asfixiando como un cerdo relleno», ha dicho el jefe de la Casa Blanca. «La situación va a empeorar para ellos», ha advertido. Según indica, Irán quiere alcanzar un acuerdo para terminar con el bloqueo, pero él se opone para evitar que puedan recuperarse y lograr tener un arma nuclear.

Trump apuesta por seguir bloqueando los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz en lugar de lanzar de nuevo ataques aéreos. Este bloqueo contrasta con una de sus últimas publicaciones instando a Teherán a «espabilar pronto». «Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!», ha dicho junto a una fotografía realizada con IA en la que empuña un rifle de asalto.

Trump ha rechazado una última propuesta iraní. La dictadura de los ayatolás de Irán había propuesto un acuerdo a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al conflicto en la región, al tiempo que planteaba posponer las negociaciones sobre su programa nuclear para una fase posterior. La iniciativa llegaba después del plantón de los ayatolás a la delegación de Trump el pasado fin de semana.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, insiste en que Estados Unidos busca mediante la guerra que las autoridades iraníes «se sienten a una mesa y renuncien a tener armas nucleares». Aunque Hegseth ha defendido que las instalaciones nucleares fueron «bombardeadas y destruidas» durante la operación militar en 2025 contra Irán, «sus ambiciones continuaron y están construyendo un escudo convencional».

Por el momento, el proceso de conversaciones lleva días congelado debido a que las diferencias en las posturas han impedido la celebración de una segunda reunión en Islamabad.