Donald Trump ha asegurado este martes que la dictadura de los ayatolás de Irán está en «estado de colapso» y presiona para reabrir el estrecho de Ormuz de inmediato: «Irán nos acaba de informar que se encuentra en un ‘estado de colapso’. Quieren que abramos el ‘estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!). ¡Gracias por su atención a este asunto!», ha escrito el presidente de Estados Unidos en redes sociales.

Donald Trump ha realizado esta afirmación en redes sociales después de recibir la última propuesta de la dictadura de los ayatolás de Irán para resolver la guerra que empezó el pasado 28 de febrero con la eliminación del líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Los ayatolás de Irán buscan retrasar la discusión sobre su programa nuclear hasta que concluya el conflicto y se resuelvan las disputas sobre el transporte marítimo en el golfo Pérsico. En cambio, Trump quiere que los asuntos nucleares se aborden desde el principio.

El estrecho de Ormuz permanece así en el limbo mientras Trump sopesa la última oferta de la dictadura de los ayatolás de Irán, sobre la que en las últimas horas se han enviado mensajes mixtos.

Los precios del petróleo siguen subiendo así mientras la administración Trump sopesa sin entusiasmo la oferta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz. Pero, retrasando a su vez las conversaciones nucleares.

Los líderes del Golfo se han reunido en Arabia Saudí para analizar las consecuencias de la guerra. Arabia Saudí ha recibido el martes a líderes y funcionarios de los países del Golfo para abordar la crisis que atraviesa la región, a partir de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la dictadura de los ayatolás de Irán.

Los líderes y funcionarios de toda la región del Golfo han sido recibidos por el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman a su llegada a Yeda.

«Durante la cumbre, se trataron diversos temas relacionados con la situación regional e internacional, así como la coordinación de esfuerzos para afrontarla», ha informado la Agencia de Prensa Saudí.

El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, ha afirmado posteriormente en un mensaje publicado en redes sociales que la reunión «reflejó la posición unificada del Golfo ante la situación actual y lo que requiere en términos de mayor coordinación y consulta».

La dictadura de los ayatolás de Irán ha lanzado varias oleadas de misiles y drones contra los estados del Golfo en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes que comenzaron el 28 de febrero, causando graves daños a importantes instalaciones energéticas en toda la región. Los ataques a los países del golfo Pérsico son parte de una estrategia diseñada por la dictadura de los ayatolás de Irán contra Estados Unidos e Israel, debido a su inferioridad militar. La misma estrategia ha destacado por cerrar Ormuz, atacar la infraestructura petrolera de los países del golfo Pérsico, la gasística, los centros de datos y la civil.