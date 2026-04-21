Trump amplía el alto el fuego hasta que los ayatolás de Irán presenten una propuesta de acuerdo

El presidente de EEUU Donald Trump ha declarado este martes que Estados Unidos extenderá el alto el fuego con la dictadura de los ayatolás de Irán y mantendrá el bloqueo de los puertos del país hasta que sus líderes presenten una propuesta unificada. Esta decisión se ha producido después de que ordenara al vicepresidente J. D. Vance suspender sus planes de viajar a Pakistán el martes para negociar con la dictadura de los ayatolás de Irán el fin de la guerra, lo que ha puesto de manifiesto la incertidumbre sobre la posibilidad de que se celebren las conversaciones.

«Basándonos en el hecho de que el gobierno de Irán está seriamente dividido —algo que no sorprende— y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada», ha escrito Trump en su red social.

«Por lo tanto, he ordenado a nuestras fuerzas armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y por consiguiente, extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las conversaciones, de una forma u otra», ha añadido Trump.

El anuncio se ha realizado horas antes de que expirara el alto el fuego de dos semanas con la dictadura de los ayatolás de Irán.

Trump ha afirmado que su decisión se ha tomado a petición de los mediadores paquistaníes, quienes dijeron que se necesitaba más tiempo para que el dividido liderazgo iraní presentara una propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra de forma permanente.

Trump no ha fijado una fecha límite para la nueva extensión del alto el fuego con Irán, lo que introduce aún más incertidumbre sobre la evolución del conflicto.

La tregua anterior, establecida inicialmente por un período de dos semanas, estaba prevista para expirar la noche de este martes, medianoche en Estados Unidos (6:00 de la mañana en España), según había señalado el propio presidente en declaraciones previas. Sin embargo, en los últimos días ya había dejado entrever que era poco probable una prórroga automática o inmediata, lo que apuntaba a un endurecimiento progresivo de la postura estadounidense.

Durante la tarde de este martes, se han resentido los mercados. El precio del petróleo ha subido ante la incertidumbre de lo que iba a ocurrir entre EEUU y la dictadura de los ayatolás de Irán. El precio del petróleo ha reaccionado al alza ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y la dictadura de los ayatolás de Irán, con el mercado pendiente de posibles interrupciones en el suministro y del impacto en rutas estratégicas del petróleo mundial.

Este martes, la dictadura de los ayatolás de Irán ha informado oficialmente a Estados Unidos que no asistiría a las conversaciones en Pakistán, al considerarlas una pérdida de tiempo, según había informado previamente la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, citando fuentes iraníes.

«El equipo negociador iraní ha informado a la parte estadounidense —a través del intermediario pakistaní— que no estará presente en Islamabad, Pakistán, el miércoles, y que actualmente no existe ninguna posibilidad de que participe en las negociaciones», ha explicado el comunicado en persa.

Las fuentes han citado como razones para esta decisión el «fracaso» de Washington en extender el alto el fuego de dos semanas para incluir los combates israelíes con Hezbolá en el Líbano, las exigencias «excesivas» de Estados Unidos en las negociaciones y la imposición de un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

«En los mensajes intercambiados durante los últimos días, los estadounidenses no cedieron en sus exigencias excesivas… y no se logró ningún progreso significativo en dichos mensajes. Por esta razón, Irán ha anunciado hoy que, en estas circunstancias, asistir a las negociaciones sería una pérdida de tiempo», ha destacado el comunicado.

Amenaza a los países del golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria iraní, los sicarios de los ayatolás, ha amenazado con poner fin a la producción de petróleo en Oriente Medio si la República Islámica sufre ataques lanzados desde el territorio de sus vecinos del Golfo.

«Los vecinos del sur deben saber que si su geografía e infraestructura se utilizan al servicio de los enemigos para atacar a Irán, deben despedirse de la producción de petróleo en Oriente Medio», ha declarado Majid Mousavi, comandante de la fuerza aeroespacial de la Guardia, según la agencia de noticias Fars.