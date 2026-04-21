Guerra de Irán, en directo hoy: última hora del estrecho de Ormuz, posibles negociaciones con EEUU y últimas noticias de Trump
Sigue en directo la última hora del conflicto entre Irán, EEUU e Israel hoy, 21 de abril
Irán se plantea volver a las negociaciones de paz con Estados Unidos tras mantener contactos diplomáticos con Pakistán, que actúa como mediador en un contexto marcado por la tensión y la incertidumbre.
Las conversaciones entre Washington y Teherán siguen en el aire después de un nuevo incidente en el estrecho de Ormuz, donde fuerzas estadounidenses interceptaron un barco iraní, aumentando la presión sobre el proceso diplomático. Según fuentes iraníes, Pakistán está intensificando sus esfuerzos para desbloquear la situación y facilitar la participación de Irán en el diálogo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el vicepresidente JD Vance y su equipo están de camino a Pakistán y podrían llegar en las próximas horas. Sin embargo, informaciones de la cadena CNN apuntan a que la delegación aún no ha salido y que el viaje podría retrasarse hasta el día siguiente.
Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, ha señalado que “por ahora” no hay planes confirmados para asistir a las conversaciones, insistiendo en que las condiciones planteadas por Washington son excesivas. Irán mantiene como líneas rojas su programa nuclear y su capacidad armamentística, lo que dificulta cualquier avance inmediato en las negociaciones.
Irán advierte de «graves consecuencias» tras el ataque de EEUU a uno de sus buques
El Ministerio de Exteriores de Irán ha advertido de «graves consecuencias» después de que Estados Unidos atacara un buque iraní en el golfo de Omán y retuviera a su tripulación, en un nuevo aumento de la tensión en las relaciones bilaterales a apenas un día de que el alto el fuego llegue a su fin.
La ONU pide investigar el ataque donde murió un casco azul francés en Líbano
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha reivindicado la necesidad de que se investigue el ataque contra cascos azules de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) que realizaban labores de limpieza de explosivos en Ganduriyé, en el sur del país, y donde un militar francés perdió la vida mientras que otros tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.
Trump: «Hemos hecho un gran trabajo y lo acabaremos»
Durante una breve entrevista telefónica en el programa de radio The John’s Frederciks Show, Trump ha insistido en ver a sus homólogos iraníes en una nueva ronda de conversaciones en Islamabad. Sobre el inicio del conflicto, ha vuelto a justificar la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán, alegando que «no tenían otra opción» y que era algo «necesario». «Hemos hecho un gran trabajo y lo acabaremos. Todos estarán contentos», ha asegurado.
Trump dice que Irán «se enfrentará a problemas nunca antes vistos» si no se sienta a negociar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán se sentará en la mesa de negociaciones prevista para este martes en la capital de Pakistán, Islamabad, o, ha amenazado, Teherán «se enfrentará a problemas nunca antes vistos», a apenas un día de que el alto el fuego llegue a su fin.
Última hora de la guerra de Irán – EEUU
Arranca el directo de este martes, 21 de abril, con la mirada puesta en Irán y en una tregua que entra en su fase más crítica. La posible reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán depende ahora de la evolución de los próximos acontecimientos. La mediación de Pakistán será clave para intentar reconducir un proceso que se encuentra en un momento crítico.
Netanyahu dice que «la campaña en Irán no ha terminado»
El primer ministro de Israel ha reiterado que «la campaña no ha terminado» tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán y ha asegurado que las acciones militares israelíes han «alejado una amenaza existencial» después de los ataques del 7 de octubre de 2023. «La campaña aún no ha terminado, pero ya hemos alejado una amenaza existencial. Hemos liberado a todos nuestros rehenes, asestado un duro golpe a nuestros enemigos y hemos hecho de Israel una nación más fuerte que nunca», ha dicho durante un discurso con motivo del Día de Recuerdo a los Caídos en las Guerras de Israel.