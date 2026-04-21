Guerra de Irán, en directo hoy: última hora del estrecho de Ormuz, posibles negociaciones con EEUU y últimas noticias de Trump

Irán se plantea volver a las negociaciones de paz con Estados Unidos tras mantener contactos diplomáticos con Pakistán, que actúa como mediador en un contexto marcado por la tensión y la incertidumbre.

Las conversaciones entre Washington y Teherán siguen en el aire después de un nuevo incidente en el estrecho de Ormuz, donde fuerzas estadounidenses interceptaron un barco iraní, aumentando la presión sobre el proceso diplomático. Según fuentes iraníes, Pakistán está intensificando sus esfuerzos para desbloquear la situación y facilitar la participación de Irán en el diálogo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el vicepresidente JD Vance y su equipo están de camino a Pakistán y podrían llegar en las próximas horas. Sin embargo, informaciones de la cadena CNN apuntan a que la delegación aún no ha salido y que el viaje podría retrasarse hasta el día siguiente.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, ha señalado que “por ahora” no hay planes confirmados para asistir a las conversaciones, insistiendo en que las condiciones planteadas por Washington son excesivas. Irán mantiene como líneas rojas su programa nuclear y su capacidad armamentística, lo que dificulta cualquier avance inmediato en las negociaciones.