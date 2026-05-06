Alemania rompe las reglas con la primera excavadora 100% eléctrica de 330 toneladas y 1600 CV capaz de extraer cobre a ritmos sin precedentes

Alemania ha desarrollado la primera excavadora 100% eléctrica de 330 toneladas y con 1.600 CV. La empresa Liebherr, una de las grandes líderes del sector, ha entregado a Bulgaria esta máquina que desarrollará su función en las minas de cobre de la localidad de Assarel. Esta excavadora eléctrica del modelo R 9350 E con una cuchara de 17 m³. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva excavadora 100% eléctrica que ha sido fabricada en Alemania.

El mundo avanza hacia una industria más sostenible y las principales empresas de producción en el mundo ya están manos a la obra para producir máquinas que respeten el medio ambiente. El planeta mira hacia los vehículos de propulsión eléctrica y por ello en Alemania ya están desarrollando incluso hasta excavadoras eléctricas. Estas llegan para sustituir a las máquinas que hasta hace nada funcionaban con combustible diésel. La empresa Liebherr es la que ha puesto en el mercado esta excavadora.

El modelo R 9350 E es la primera excavadora 100% eléctrica de 330 toneladas y 1.600 CV de potencia que ha sido destinada a la mina de cobre Assarel-Medet, situada en Bulgaria. «Esta máquina de 330 toneladas es un símbolo no solo de excelencia técnica, sino también de la cooperación duradera entre Liebherr y Assarel-Medet», dijo Raphael Goeppel, director general de exportación de maquinaria minera de Liebherr.

La nueva excavadora eléctrica en Alemania

«Assarel-Medet eligió la R 9350 E para sus operaciones en la mina de Assarel porque no emite gases de efecto invernadero durante su funcionamiento, a la vez que ofrece una productividad, durabilidad y facilidad de mantenimiento excepcionales», dejaron claro los directores de la mina de cobre Assarel-Medet en declaraciones que recoge la empresa alemana.

«Felicito a nuestros compañeros de la mina Assarel, quienes tienen el placer de trabajar con la nueva máquina, y agradezco a todos los que contribuyeron al éxito de esta inversión», dijo Nikolay Peltekov, director ejecutivo de Assarel-Medet, sobre las bondades de esta central eléctrica de más de 300 toneladas, como describen en los canales oficiales de la empresa alemana que ya ha entregado cinco excavadoras 100% eléctricas a esta mina de cobre, la más importante del país.

Desde la empresa Liebherr, describen las bondades de esta excavadora que está equipada con un potente motor eléctrico de 1200 kW que hace que la máquina tenga una menor vibración y ruido. Esto también hace que sus componentes tengan una mayor vida útil y máxima eficiencia general, incluso a temperaturas extremas. «Además, el motor eléctrico está diseñado para durar toda la vida útil de la máquina, lo que reduce los costes de operación y mantenimiento», informan desde la compañía.

«Esta máquina de 300 toneladas es un símbolo no solo de la excelencia técnica, sino también de la larga colaboración entre Liebherr y Assarel-Medet. En los últimos años, el mundo se ha enfrentado a numerosos desafíos, y el hecho de que podamos unirnos de esta manera demuestra la importancia de una buena colaboración entre empresas», dijo Raphael Goeppel, director general de Liebherr-Export para maquinaria de movimiento de tierras y minería. Esta excavadora 100% eléctrica de 330 toneladas, que cuenta con una pala personalizada de 17 m³, ya está en funcionamiento en la mina de cobre situada en Bulgaria.