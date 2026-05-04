Dos muertos y 20 heridos tras embestir intencionadamente un coche a una multitud en Leipzig (Alemania)

Atropello mortal en la ciudad alemana de Leipzig. Dos personas han muerto y varias han resultado heridas este lunes cuando un automóvil ha arrollado a gran velocidad de forma intencionada a una multitud en el centro de la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania, este lunes, según asegura la Policía alemana. El jefe de bomberos de Leipzig, Axel Schuh, ha concretado que los heridos son una veintena.

Se produjeron «dos colisiones fuertes» que fueron las que provocaron los muertos, mientras que los demás heridos fueron atropellados durante el resto del recorrido, dijo el jefe de la Policía de Leipzig, René Demmler.

El conductor, ya detenido, es un hombre de nacionalidad alemana de 33 años que residía en la región. Tendría antecedentes policiales, indica Bild, extremo éste no aclarado por la Policía. Tras la detención del autor del atropello mortal las autoridades destacaron que «ya no existe peligro».

Según las autoridades, los hechos se produjeron sobre las 14.45 GMT, cuando un automóvil entró a toda velocidad en una calle peatonal en el casco histórico de la capital sajona y recorrió entre 300 y 400 metros arrollando a viandantes a su paso.

Todavía no se ha esclarecido por qué el autor, que actuó aparentemente solo, acabó por frenar, pero tras quedarse parado pudo ser detenido de inmediato sin oponer resistencia y ahora se encuentra bajo custodia policial.

El atropello múltiple ha sido «de carácter intencionado», según ha declarado el ministro del Interior de la región de Sajonia, Armin Schuster, que ha añadido que se parte de que el detenido actuó solo. «Si decimos atropello múltiple intencionado, nos referimos a un hecho que se comete en un estado de ira frenético, que a menudo va de la mano de un estado de inestabilidad psicológica», ha dicho el ministro de Interior, al ser preguntado por las informaciones de que el arrestado padece un trastorno psiquiátrico.

La fiscalía alemana investigará si éste es el caso, agregó, mientras que la fiscal que ha asumido las pesquisas, Claudia Laube, afirmó que se parte de la hipótesis de asesinato y asesinato en grado de tentativa, junto con otros delitos.

El conductor, un hombre de nacionalidad alemana de 33 años con antecedentes policiales, según Bild, circulaba a gran velocidad por la calle Grimmaische Straße, que es peatonal, según el diario Bild, que añadía sin citar fuentes que el autor del atropello presentaba signos de inestabilidad mental en el momento de su detención. Aproximadamente diez ambulancias y un helicóptero se dirigieron en seguida al lugar del accidente.

Los hospitales de Leipzig se preparon para una «gran afluencia de heridos» tras el incidente, mientras la policía asegura la zona y el tráfico de tranvías se ve interrumpido. Asimismo, las tiendas de toda la zona recibieron la orden de que debían cerrar.