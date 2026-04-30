Ven desde el cielo unas burbujas de plasma que son como las Pirámides de Egipto y pueden desafiar al GPS, los científicos no dan crédito a lo que han descubierto en Canarias. Las islas afortunadas, aquel punto del país en el que podemos perdernos hasta descubrir un plus de buenas sensaciones en estos días en los que cada detalle cuenta. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que se convertirá en el mejor aliado de unos detalles importantes.

Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar algunos cambios destacados en estos días en los que la ciencia desafía toda lógica. Más allá del GPS o de la localización de determinados detalles, hay una historia que puede estar marcada por elementos que desconocemos. La construcción de esas enormes pirámides en unos tiempos en los que realmente cada detalle cuenta de una forma diferente. Lo que han descubierto en las Pirámides de Egipto puede cambiarlo todo por momentos, relacionándolas nada más y nada menos que con las islas Canarias.

No dan crédito en Alemania de lo que han descubierto en Canarias

Las islas Canarias se han convertido en la puerta de entrada de algo más. Con ciertas peculiaridades con respecto a una serie de cambios que van llegando por momentos y que acabarán marcando unos días plagados de actividad. Este descubrimiento relaciona dos de los lugares más contrapuestos del mundo.

Lo que nos hace pensar en una relación directa entre unas islas que se han convertido también en fuentes de misterios, en especial en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Una novedad plena que, tendremos que empezar a ver llegar de una forma diferente.

El análisis de unas estructuras tan increíbles como las pirámides, no deja de sorprendernos. De tal manera que nos hace tener en consideración algunos secretos que esconden en su interior y que pueden relacionarse con otras partes del mundo.

Un detalle que ha sido descubierto desde Alemania pone en el mismo saco un punto de las islas con la construcción de las pirámides. Sin GPS que usar hace miles de años, esta increíble coincidencia parece revelar una tecnología más avanzada de lo que se esperaba.

Estas burbujas de plasma que se ven desde el cielo en Canarias y en las pirámides de Egipto

Un reciente artículo publicado en la revista Geophysical research pone los pelos de punta: «Reportamos por primera vez agotamientos de brillo de aire ecuatorial a gran escala en la región F que se extienden a latitudes medias bajas en ambos hemisferios. Los sitios de observación se ubicaron en puntos conjugados geomagnéticos de baja latitud media. Se observaron simultáneamente degotamientos claros de una intensidad de brillo de aire de 630,0 nm debido a burbujas de plasma ecuatorial con dos imágenes de cielos en Sata, Japón (latitud magnética 24°N), y su punto conjugado geomagnético, Darwin, Australia (latitud magnética 22°S), en la noche del 12 de noviembre de 2001. Las regiones de agotamiento del brillo del aire con tamaños de escala este-oeste de 40-100 km se extienden hacia el polo. La altitud máxima del ápice de las burbujas de plasma es de unos 1.700 km sobre el ecuador geomagnético. Los agotamientos se mueven hacia el este a unos 100 m/s, sin cambiar sus estructuras».

Siguiendo con la misma explicación: «Las estructuras de agotamiento de Darwin mapeadas en el hemisferio norte a lo largo del campo geomagnético coinciden estrechamente con las estructuras en las imágenes de Sata, incluso para la estructura de 40 km. Estas observaciones indican que los agotamientos de plasma en la ionosfera ecuatorial se alargan a lo largo de las líneas de campo geomagnético».

Un elemento que se esconde en las pirámides y en esta parte de las islas canarias: «Las burbujas de plasma son agotamientos en el plasma de la región F ecuatorial. El gradiente de altitud de la región inferior F en el ecuador magnético se vuelve empinado después de la puesta del sol debido a la recombinación química del plasma de la región F inferior. Un campo eléctrico hacia el este generado por procesos de acoplamiento entre las regiones E y F en el terminador empuja el plasma de la región F verticalmente hacia arriba [Farley et al., 1986]. Bajo estas condiciones, una perturbación en el perfil de densidad plasmática inferior de la región F se vuelve inestable por el mecanismo de inestabilidad de Rayleigh-Taylor (ver Kelley [1989]). Los tubos de flujo magnético de la región F inferior con plasma de baja densidad se elevan a altitudes más altas para convertirse en tubos de flujo agotados de plasma alargado».