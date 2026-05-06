Almeida explota contra la UEFA por los arbitrajes: «No querían al Atlético en la final de la Champions»

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y reconocido aficionado del Atlético, no pudo reprimir sus críticas a la UEFA tras considerar que el club rojiblanco fue perjudicado en las semifinales de Champions League ante el Arsenal. El político del Partido Popular señaló a la UEFA por permitir un arbitraje que a su juicio fue muy en beneficio del club londinense.

«Cuando vi el sorteo y pensé que nos tocaba jugar contra el Arsenal y fue realmente contra la UEFA. La UEFA no nos ha dejado jugar la final de la Champions. Es incomprensible que pusieran un árbitro alemán cuando España se está jugando con ese país la quinta plaza de la Champions. ¿A quién se le ocurre hacer eso salvo a la UEFA?», reflexionó.

Almeida no se detuvo en esa reflexión y fue mucho más crítico con el organismo dirigido por Aleksander Ceferin. «Ayer hubo jugadas que no obedecen a que el árbitro fuese más o menos malo, sino a que había una voluntad predeterminada y dirigida a perjudicar al Atlético de Madrid. Es incomprensible que no hubiese una toma del fuera de juego de Giuliano cuando es un penalti clamoroso y lo hemos visto posteriormente en redes sociales», reclamó.

El alcalde de Madrid estaba tremendamente enfadado por no ver al Atlético de Madrid una década después en la final de la Champions. «El penalti a Griezmann también fue clarísimo y el árbitro pitó la falta previa una vez que vio la acción que beneficiaba al Atlético. Y lo que pasó en el descuento es la constatación clara de que el árbitro quería que el partido terminase así e impedir que el Atlético fuese a Budapest», añadió.

Almeida quiso mandar un mensaje de ánimo a la afición y compartió su sentir. «Yo mando al equipo un mensaje de orgullo hacia ellos, porque compitieron no contra el Arsenal sino contra la UEFA. Al Arsenal le puedes ganar a 180 minutos, pero a la UEFA no. La UEFA puso toda su maquinaria para que no pasásemos ronda y el árbitro fue el ejecutor de esa voluntad», zanjó el político popular.