El consuelo económico del Atlético tras quedarse a las puertas de la final de Champions

El Atlético cayó eliminado de la Champions con honor. A pesar de que el Arsenal truncó el sueño de los de Simeone de volver a jugar una final en la máxima competición europea, en el club rojiblanco se sienten en cierto modo aliviados y recompensados por el premio que les dará la UEFA por haber llegado hasta semifinales. Un pellizco económico muy goloso que podrá utilizar para invertir en fichajes la próxima temporada para intentar de nuevo estar en la pelea del título.

Desde 2017, nueve años después, el Atlético no había llegado tan lejos en la Champions. Acostumbrados desde que Simeone aterrizó en el club a jugar la Copa de Europa todas las temporadas, la realidad es que el subidón del premio servirá para planificar el próximo curso. Concretamente, más de 100 millones de euros desgranados entre los méritos deportivos y los derechos deportivos. En lo que respecta al primer punto, los colchoneros han ganado 73.5 millones de euros. Una cantidad procedente de la suma total de los resultados que ha ido cosechando en el torneo. Primero, sumó 18,62 millones por participar. En la fase de liguilla recolectó otros 8,4 millones por las cuatro victorias más otros 0,7 por un empate. A eso hay que añadirle 6,3 por quedar decimocuarto y otro ‘kilo’ más por ganar el playoff.

Ya, en fase eliminatoria, el Atlético agrandó la cifra con 11 millones por ganar al Brujas en dieciseisavos; 12,5 por vencer al Tottenham en octavos; 15 por pasar ante el Barcelona en cuartos. La cifra pudo haber sido aún mayor, ya que, en caso de haberse clasificado para la final, hubiese ganado otros 18,5 millones de euros. Por último, el Atlético también ingresará por los derechos televisivos y el famoso coeficiente individual, por lo que se da por hecho que sobrepasará la línea de los 100 millones de euros de premio total.

Una cantidad que viene de perlas para las arcas económicas del Atlético, que podrá utilizar ese dinero para invertir en fichajes que mantengan la competitividad para pelear contra los mejores equipos de Europa. A pesar de lo duro que supone quedarse a las puertas de una final de Champions, el consuelo económico ayuda a lamer las heridas.