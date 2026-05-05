Así fue la inesperada reacción de Simeone tras la dura eliminación del Atlético de Champions

Diego Pablo Simeone saludó y felicitó a los jugadores del Arsenal tras la dura eliminación del Atlético de Madriden semifinales de Champions. El equipo inglés ganó por 1-0 el encuentro de vuelta en Londres y pasó a la final de la competición, que se jugará el 30 de mayo en Budapest.

Una vez que el árbitro pitó el final del partido, Simeone saltó al terreno de juego en buena lid y apoyó a sus jugadores, muchos de los cuales estaban hundidos sobre el césped del Emirates Stadium, pero también saludó a algunos futbolistas del Arsenal.

Así como otras veces a Simeone no le sentaron bien algunas derrotas, en este caso el técnico argentino estuvo tranquilo y deportivo. Saludó a varios jugadores rivales y aplaudió a los suyos, así como a los aficionados del Atlético de Madrid que estuvieron en el estadio del Arsenal.

Sobre esto, Simeone explicó una vez acabado el partido que eran «aplausos para nuestra gente y para nuestros jugadores». «Hemos hecho una Champions muy buena, hemos dado el máximo, hemos llegado a un lugar más lejos de lo normalmente esperado», continuó Simeone, que consideró que la eliminación era «una pena porque habíamos hecho méritos para al menos permitirnos un alargue que nos daba una opción más».

El equipo rojiblanco perdió por 1-0 ante el Arsenal con un gol de Saka en el último minuto de la primera parte y quedó eliminado de la Champions League en semifinales. Así, el Atlético no podrá volver a la final de la Copa de Europa y se queda con la miel en los labios.

Frustración en el Atlético de Madrid, como es normal tras haber perdido la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad y ahora la eliminación en semifinales de Champions. El Arsenal es el primer finalista de la competición.