Koke deja en el aire su futuro tras la eliminación en Champions: «Hablaremos cuando toque hablar»

Koke Resurreción actuó como capitán al ser el jugador que dio la cara tras la derrota del Atlético de Madrid contra el Arsenal por 1-0 que le impide llegar a la final de la Champions League (2-1 en la eliminatoria). A pie de campo y en caliente, el centrocampista rojiblanco afirmó que no es el momento para hablar de su renovación, dejando su continuidad en el aire de cara a la próxima temporada.

«Hablaremos cuando toque hablar», respondió un Koke que también se acordó de las oportunidades perdidas por su equipo a lo largo de las semifinales: «Muy dolidos y jodidos, pero orgullosos. Lo hemos dado todo. Hemos tenido oportunidades. No ha querido entrar. Les pusimos entre las cuerdas. El fútbol es contundencia».

«Allí las tuvimos y aquí también. Así es el fútbol», añadió, recordando la ida en el Metropolitano. Koke no quiso hablar del arbitraje de Daniel Siebers, que no pitó un penalti claro de Calafiori, defensa del Arsenal, sobre Griezmann por pisotón: «No voy a hablar del árbitro, lo ha intentado hacer lo mejor posible… No hay nada que decir».

Koke también dio la cara por su entrenador, Simeone, cuyos cambios en la segunda parte han sido bastante cuestionados al quitar tres delanteros de un plumazo con el 1-0 en contra: «Que lo hemos intentado todo. Nada que reprochar a nadie. No ha podido ser».

Koke no pone nota a la temporada

«Ha sido una temporada ilusionante en Copa y Champions. En Liga no fuimos regulares ni estuvimos al nivel. Este grupo está creciendo mucho, con gente joven y en un futuro cercano peleará por cosas importantes», cerró, haciendo un balance de la temporada en general. Al Atlético le quedan una serie de encuentros sin nada en juego al estar cuarto en Liga y con la clasificación para la próxima Champions casi matemáticamente sellada.