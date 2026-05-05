Arsenal vs Atlético de Madrid en directo hoy: dónde ver gratis online y última hora de la semifinal de la Champions League en vivo
Sigue en directo la semifinal de la Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid
Viaje a los orígenes de Lookman: «Se pasaba horas jugando al fútbol en el garaje y era introvertido»
Dónde ver el Arsenal - Atlético de Madrid de Champions League hoy por televisión y online en directo
¡Bienvenidos al directo de la vuelta de semifinales de la Champions League desde el Emirates Stadium entre el Arsenal y el Atlético de Madrid! El conjunto rojiblanco luchará ante el cuadro londinense por meterse en la gran final de la Liga de Campeones. Los de Simeone no pisan la final de la máxima competición continental desde hace diez años. La última fue en 2016 en Milán contra el Real Madrid.
Nueve años después, el Atlético de Madrid está disputando una semifinal de la Champions League. El equipo colchonero eliminó en octavos de final al Tottenham y superó en cuartos de final al Barcelona en una emocionante eliminatoria.
Arsenal – Atlético de Madrid, en directo
Atlético de Madrid y Arsenal buscan este martes la final de la Champions. Ambos equipos sueñan con ganar su primera Copa de Europa este curso. En el duelo de ida en el Metropolitano, el equipo gunner se adelantó de penalti a los 44 minutos de juego con un gol de Gyokeres. Tras el descanso, en el minuto 56, empató el partido Julián Álvarez, también de pena máxima.
Un partido con mucha polémica con esos dos penaltis pitados y un tercero a favor del Arsenal en el tramo final de encuentro que fue anulado por el VAR. Ambos entrenadores se quejaron en sala de prensa por la actuación arbitral. Todo está muy igualado y se decidirá este martes en Londres.
Ambientazo histórico en el Emirates
Increíble el ambiente previo al partido que se ha vivido en el Emirates. Puedes ver el vídeo aquí.
Minuto 29
Sigue el empate a cero en Londres
No hay goles de momento en Londres en el minuto 29. Ahora mismo nos iríamos a la prórroga.
Cuántas Champions tiene el Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid tiene cero Champions. Nunca ha ganado la Copa de Europa a pesar de disputar la final en tres ocasiones durante toda su historia.
Minuto 25
¡Otra ocasión del Arsenal!
Centro de Lewis que se pasea por el área del Atleti y no la toca nadie. Buena ocasión gunner.
Minuto 19
¡Gabriel roza el primero!
La tuvo el Arsenal en el minuto 19 con un disparo de Gabriel que se marcha fuera por muy poco.
Arsenal 0-0 Atleti
Minuto 17
Saka dispara fuera
El Arsenal es un equipo muy peligroso a balón parado y en su primer saque de esquina, Saka cazó la bola en el segundo palo y remató fuera.
Minuto 16
Gyokeres fuerza un córner
Buena carrera del delantero sueco ante Le Normand y es saque de esquina a favor del Arsenal.
Minuto 14
Ha mejorado el Atlético
Ha mejorado mucho el Atleti en el partido, dando un paso adelante en su presión alta.
Minuto 11
¡Otra buena llegada del Atleti!
Otra gran legada del Atleti con mucho peligro a la portería de Raya. Centró Griezmann, sacó el portero español y remató Giuliano fuera.
Minuto 7
¡Disparo fuera de Julián!
Primera llegada del Atleti a la contra con un disparo de Julián que se marcha desviado tras una buena carrera de Giuliano por banda.
Minuto 6
No toca el balón el Atleti
Espera el Atlético de Madrid en su campo sin oler la pelota en estos primeros minutos.
Minuto 2
Dominio del Arsenal
Comienza el Arsenal con mucha pelota y dominando el partido en los primeros compases. Todo igualado tras el 1-1 de la ida.
Comienza el partido en Londres
Arranca el partido en el Emirates. Una final de la Champions en juego.
Over land and sea: el tifo del Arsenal
Impresionante ambiente en el Emirates con una afición del Arsenal entregada.
Los protagonistas ya sobre el verde
Ya están los dos equipos sobre el césped del Emirates. Ambientazo de noche histórica en Londres para este Arsenal-Atlético de Madrid.
Repasamos los onces de Arsenal y Atlético
Once del Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.
Once del Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Koke, Marcos Llorente; Giuliano, Griezmann, Julián Álvarez y Lookman.
Ambientazo de gala en Londres
Ambientazo impresionante en Londres con los hinchas del Arsenal llenando el estadio y 2.900 hinchas rojiblancos animando a los suyos.
Saka: uno de los grandes peligros del Arsenal
Arteta ha recuperado a Saka para este importante partido. El inglés ya dio una exhibición el pasado fin de semana contra el Fulham y ahora amenaza al Atleti.
¡Salta a calentar el Atlético de Madrid!
Salen a calentar los jugadores del Atlético de Madrid al césped del Emirates. La afición colchonera anima a los suyos.
Recibimiento hostil al Atlético en Londres
Hostil recibimiento al autobús del Atlético de Madrid a su llegada al Emirates.
‼️🏟️ ASÍ RECIBE LA AFICIÓN DEL ARSENAL AL BUS DEL ATLÉTICO DE MADRID
📽️ @PedroFullanaSER pic.twitter.com/vkGRRmsGXR
— Carrusel Deportivo (@carrusel) May 5, 2026
Los porteros del Atleti salen a calentar
Oblak junto al resto de porteros del Atlético de Madrid salen a calentar sobre el césped del Emirates.
Simeone analiza el partido en Londres
«Expresan entusiasmo e ilusión. Saben de la importancia del partido y lo que tenemos que hacer ante este rival que tenemos enfrente»
«Cardoso venía de hacer un gran partido en la ida. Tenemos que ver donde le podemos hacer daño»
«La posición de Llorente en el centro del campo nos puede dar muchas cosas»
Hay once del Arsenal con Zubimendi suplente
Ya es oficial el once del Arsenal para medirse al Atleti. Hay sorpresa con la suplencia de Zubimendi.
Este es el once de Arteta: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.
Ya es oficial el once del Atlético de Madrid
Ya es oficial el once del Atlético de Madrid para medirse al Arsenal: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Koke, Marcos Llorente; Giuliano, Griezmann, Julián Álvarez y Lookman.
Noticia en el once del Atleti
Todavía no es oficial, pero todo hace indicar que hay sorpresa en el once de Simeone con Le Normand en el centro de la zaga y Llorente en el centro del campo.
Las camisetas de Arsenal y Atlético de Madrid
Estas son las camisetas de Arsenal y Atlético de Madrid para el partidazo de esta noche en el Emirates.
Aroma de semifinales de la UEFA Champions League. pic.twitter.com/Ya990kUpeg
— Atlético de Madrid (@Atleti) May 5, 2026
Qué resultado necesita el Atlético para pasar a la final de la Champions League
El Atlético de Madrid necesita ganar en el Emirates al Arsenal para pasar a la final de la Champions League. Un empate llevaría el partido a la prórroga y luego a la tanda de penaltis.
Arsenal o Atlético: quién va a jugar la final de la Champions según las casas de apuestas
El favorito para las casas de apuestas es el Arsenal en el partido de esta noche. La victoria del cuadro gunner se paga 1.60 por euro apostado y la victoria rojiblanca 5 euros por euro apostado.
¿Dónde se juega la final de la Champions League?
La final de la Champions League de este 2026 se disputará en el Puskas Arena de Budapest, en Hungría.
Cuándo es la final de la Champions League
La final de la Champions League es el próximo sábado 30 de mayo en Budapest. Arsenal y Atlético de Madrid pelearán por llegar a esa final.
¿A qué hora comienza el Arsenal-Atlético de Madrid?
El partido de vuelta de semifinales de la Champions entre el Arsenal y el Atlético de Madrid comenzará a partir de las 21:00 horas en el Emirates Stadium.
¿Cómo van esos nervios atléticos?
Poco más de dos horas para que comience el partido en el Emirates. ¿Hay nervios en la afición colchonera? Hay toda una final de la Champions League en juego.
Viaje a los orígenes de Lookman
Algunos accidentes naturales ejercen, de manera involuntaria, como fronteras culturales, económicas y sociales. El Támesis actúa como escisión en Londres. En el norte luce el escaparate con neones en Picadilly; los farolillos rojos de Chinatown del Soho; las franquicias de Leicester Square y la excentricidad de Camden Town. En el sur se forja la trastienda de la ciudad entre casas colmena, hormigón, inmigración y penurias. Permanecería mudo en el imaginario popular de no ser por regates como los de Ademola Lookman (Londres, 1997), delantero del Atlético que este martes regresa a casa.
Marea atlética en Londres
2.900 aficionados del Atlético de Madrid han viajado a Londres este martes para animar al conjunto rojiblanco en el Emirates.
Diez años busca el Atleti una final de Champions
El Atlético de Madrid busca llegar a una final de la Champions League diez años después. La última fue en 2016 en Milán contra el Real Madrid, perdida en la tanda de penaltis.
¡Bienvenidos al directo del Arsenal-Atlético!
¡Bienvenidos a todos y a todas al directo de la vuelta de las semifinales de la Champions League entre el Arsenal y el Atlético de Madrid!
Quedan solamente tres horas para que arranque el partido y la emoción es máxima. Vive con nosotros la previa y el partido. Te lo contamos todo con comentarios en directo.
Minuto
¡Pide penalti el Arsenal!
Pide penalti el Arsenal tras un empujón de Griezmann por detrás a Trossard. El colegiado alemán dice que no hay nada.