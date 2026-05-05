Arsenal vs Atlético de Madrid en directo hoy: dónde ver gratis online y última hora de la semifinal de la Champions League en vivo

¡Bienvenidos al directo de la vuelta de semifinales de la Champions League desde el Emirates Stadium entre el Arsenal y el Atlético de Madrid! El conjunto rojiblanco luchará ante el cuadro londinense por meterse en la gran final de la Liga de Campeones. Los de Simeone no pisan la final de la máxima competición continental desde hace diez años. La última fue en 2016 en Milán contra el Real Madrid.

Nueve años después, el Atlético de Madrid está disputando una semifinal de la Champions League. El equipo colchonero eliminó en octavos de final al Tottenham y superó en cuartos de final al Barcelona en una emocionante eliminatoria.

Arsenal – Atlético de Madrid, en directo

Atlético de Madrid y Arsenal buscan este martes la final de la Champions. Ambos equipos sueñan con ganar su primera Copa de Europa este curso. En el duelo de ida en el Metropolitano, el equipo gunner se adelantó de penalti a los 44 minutos de juego con un gol de Gyokeres. Tras el descanso, en el minuto 56, empató el partido Julián Álvarez, también de pena máxima.

Un partido con mucha polémica con esos dos penaltis pitados y un tercero a favor del Arsenal en el tramo final de encuentro que fue anulado por el VAR. Ambos entrenadores se quejaron en sala de prensa por la actuación arbitral. Todo está muy igualado y se decidirá este martes en Londres.