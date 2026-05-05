Enrique Cerezo mantiene la línea irónica de Simeone: «¿El cambio de hotel? Hay que cuidar la economía»

A Enrique Cerezo se le vio con el paso cambiado a su llegada al Emirates. La explicación era la idiosincrasia británica. El mandamás rojiblanco acudió a la clásica comida de directivas fijada para las 12 del mediodía. A esa hora comen los ingleses. «No sé qué se come a estas horas. La próxima vez les voy a poner a comer a las 15:00 de la tarde en Madrid». El feudo del Arsenal ejerció como comedor antes de que lo haga como juez de la Champions. Atlético o Arsenal, solo uno sonreirá a final del día.

«No tengo hambre, pero aquí hay que comer a esta hora. Tengo hambre de títulos. La noche ha ido tranquila, parece que a los chicos los han recibido con fuegos artificiales, a ver si es buena señal. Presión siempre hay, pero tenemos que tener calma y tranquilidad. Va a ser un partido difícil. ¿El cambio de hotel? Hay que cuidar la economía y ahorrar para el verano», dijo Enrique Cerez.

«A ver si repetimos los que hicimos en 2014 y la final contra el Bayern como hace más de 40 años. Estamos encantados de estar aquí. No siempre se juega una semifinal Los jugadores van a darlo todo. Es una oportunidad histórica. Ojalá la despedida de Griezmann fuera en Budapest. Venimos con mucha ilusión. Todos quieren estar en la final. Cuando se tiene ese ímpetu, se consigue algo», finalizó Enrique Cerezo.