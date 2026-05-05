Daniel Siebert vuelve a ser el verdugo del Atlético: no pita un penalti claro del Arsenal

Polémica en Londres. Daniel Siebert se volvió a convertir en el verdugo del Atlético de Madrid al no pitar un penalti claro del Arsenal en el 56′ por un pisotón de Calafiori sobre Griezmann, una oportunidad que podría haber supuesto el empate para los rojiblancos cuando perdían por 1-0.

El árbitro alemán señaló una falta previa e inexistente de Marc Pubill en el rechace de un disparo del propio Griezmann, que recibió dicho pisotón por parte del defensa italiano en su nuevo intento de remate.

El Atleti reclamó penalti en esta acción de Calafiori sobre Griezmann. El colegiado señaló falta previa de Pubill sobre Gabriel.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/pLIdWhzdtB — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 5, 2026

La designación de la UEFA para el partido de vuelta de semifinales de la Champions League tuvo mucho revuelo, ya que el Atlético no había ganado ninguno de sus tres partidos con este árbitro. De hecho, en el primero de ellos, hace cinco años, Siebert protagonizó una injusta expulsión a Griezmann que le costó la derrota a los de Simeone frente al Liverpool en fase de grupos.

En este caso, la acción también era cristalina, pero ni el germano señaló la pena máxima ni el VAR le avisó para una posible revisión para no discutir que hubiese pitado esa falta de Pubill anterior al penalti.