3.000 aficionados del Atlético de Madrid acompañaron a su equipo en el decisivo duelo ante el Arsenal de vuelta de semifinales de Champions League. Los hinchas rojiblancos vibraron en este trascendental encuentro y se colocaron en la parte más baja de la grada del Emirates, detrás de una de las porterías y ocupando toda la esquina de una de esas gradas.

Como es habitual en Inglaterra, allí colocan a las aficiones visitantes en un buen lugar, en la grada más baja, y no arriba del estadio como suele hacerse en España. Los 3.000 aficionados del Atlético de Madrid se hicieron notar desde el inicio del encuentro con cánticos que taparon en muchas ocasiones a los aficionados locales del Arsenal.

Tras el 1-1 de la ida en el Metropolitano, el Atlético de Madrid busca su cuarta final de Copa de Europa en esta eliminatoria ante el Arsenal. El conjunto rojiblanco estuvo acompañado por su fiel afición, que durante todo el día en Londres también protagonizaron un gran ambiente en las calles de la capital inglesa.