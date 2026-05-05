Arsenal – Atlético de Madrid, en directo hoy | Última hora de las semifinales de Champions League online en vivo
Sigue en directo la semifinal de la Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid
Viaje a los orígenes de Lookman: «Se pasaba horas jugando al fútbol en el garaje y era introvertido»
Dónde ver el Arsenal - Atlético de Madrid de Champions League hoy por televisión y online en directo
¡Bienvenidos al directo de la vuelta de semifinales de la Champions League desde el Emirates Stadium entre el Arsenal y el Atlético de Madrid! El conjunto rojiblanco luchará ante el cuadro londinense por meterse en la gran final de la Liga de Campeones. Los de Simeone no pisan la final de la máxima competición continental desde hace diez años. La última fue en 2016 en Milán contra el Real Madrid.
Nueve años después, el Atlético de Madrid está disputando una semifinal de la Champions League. El equipo colchonero eliminó en octavos de final al Tottenham y superó en cuartos de final al Barcelona en una emocionante eliminatoria.
Arsenal – Atlético de Madrid, en directo
Atlético de Madrid y Arsenal buscan este martes la final de la Champions. Ambos equipos sueñan con ganar su primera Copa de Europa este curso. En el duelo de ida en el Metropolitano, el equipo gunner se adelantó de penalti a los 44 minutos de juego con un gol de Gyokeres. Tras el descanso, en el minuto 56, empató el partido Julián Álvarez, también de pena máxima.
Un partido con mucha polémica con esos dos penaltis pitados y un tercero a favor del Arsenal en el tramo final de encuentro que fue anulado por el VAR. Ambos entrenadores se quejaron en sala de prensa por la actuación arbitral. Todo está muy igualado y se decidirá este martes en Londres.
Marea atlética en Londres
2.900 aficionados del Atlético de Madrid han viajado a Londres este martes para animar al conjunto rojiblanco en el Emirates.
Diez años busca el Atleti una final de Champions
El Atlético de Madrid busca llegar a una final de la Champions League diez años después. La última fue en 2016 en Milán contra el Real Madrid, perdida en la tanda de penaltis.
¡Bienvenidos al directo del Arsenal-Atlético!
¡Bienvenidos a todos y a todas al directo de la vuelta de las semifinales de la Champions League entre el Arsenal y el Atlético de Madrid!
Quedan solamente tres horas para que arranque el partido y la emoción es máxima. Vive con nosotros la previa y el partido. Te lo contamos todo con comentarios en directo.
Viaje a los orígenes de Lookman
Algunos accidentes naturales ejercen, de manera involuntaria, como fronteras culturales, económicas y sociales. El Támesis actúa como escisión en Londres. En el norte luce el escaparate con neones en Picadilly; los farolillos rojos de Chinatown del Soho; las franquicias de Leicester Square y la excentricidad de Camden Town. En el sur se forja la trastienda de la ciudad entre casas colmena, hormigón, inmigración y penurias. Permanecería mudo en el imaginario popular de no ser por regates como los de Ademola Lookman (Londres, 1997), delantero del Atlético que este martes regresa a casa.