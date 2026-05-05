Arsenal-Atlético: Ganar, ganar y volver a ganar

Después de todo y pese a todo, el fútbol es sencillo. Ganar, ganar, ganar y volver a ganar. «Eso es el fútbol», que diría Luis Aragonés. Resulta que el Atlético, que tiene ante sí la posibilidad de volver a una final de Champions, debe resolver algo tan complejo como enfrentarse al Arsenal en su estadio tirando de sencillez. Porque solo le vale ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Cuantas más veces, más cerca estará de Budapest. Antes, el Atlético deberá hacer escala en Londres (21:00 horas) para batirse con el Arsenal a todo o nada.

Una temporada completa resumida en un partido. Se acabaron las suposiciones y la posteridad balsámica. Después de este partido, al Atlético puede no quedarle objetivos deportivos por delante o disputar la final por la competición que le falta en sus vitrinas. La innombrable. Existen tantas cábalas como aficionados… que si en 2014 el Atlético llegó a la final tras empatar en la ida de semifinales y ganar en la vuelta a un equipo de Londres -Chelsea-, si entre medias de la semifinal había ganado al Valencia en Mestalla, como este curso…

Simeone también echa las suyas. Que a principio de temporada el equipo de Arteta, con el que se jugará una final de Champions, le metió cuatro goles… Pues cambia de hotel de concentración. «Es porque era más barato», aseguró entre risas. En la ida de cuartos contra el Barcelona le salió bien la de comparecer con Griezmann en la previa; y en el Emirates ahí que se sentaron los dos delante del micrófono. Una vez ruede el balón, el Atlético buscará reproducir en Londres su gran segunda parte de la ida en Madrid.

Caída la tarde del lunes en el Emirates, las miradas se van al bulto cuando salen todos los jugadores del Atlético. Uno, dos, tres, cuatro… Los periodistas cuentan a los futbolistas hasta que llama la atención la ausencia de uno. ¿Dónde está Julián Álvarez? El argentino se encontraba en la banda contraria al grueso del grupo. Se probaba de manera individual junto a Óscar Pitillas, recuperador rojiblanco, con el fin de medir sensaciones tras días convalecientes por su tobillo.

Después de varios ejercicios que sirvieron como termómetro, Julián Álvarez se unió con el resto del grupo. Con cambio de botas y algún gesto no del todo convincente, pero con la idea de que este martes será titular en la vuelta de semifinales contra el Arsenal. No se encuentra en su mejor forma física, pero si hay un partido para forzar, es este, la antesala a la final.

Cabe recordar que Julián Álvarez fue sustituido en la ida tras una entrada de Eze. Además del argentino, Simeone también recibió las buenas noticias en forma de regresos, los de Sorloth y Giuliano Simeone. También el de Giménez, que se une a la convocatoria tras un mes en el dique seco. Simeone se lleva a todos, excepto a los lesionados Barrios y Nico, para la batalla de Londres. Atlético y Arsenal buscan aterrizar en Budapest.

Alineaciones probables de Arsenal y Atlético