Julián Álvarez apaga las alarmas en Champions: se prueba en solitario antes del entrenamiento del Atlético

Caída la tarde en el Emirates, las miradas se van al bulto cuando salen todos los jugadores del Atlético. Uno, dos, tres, cuatro… Los periodistas cuentan a los futbolistas hasta que llama la atención la ausencia de uno. ¿Dónde está Julián Álvarez? El argentino se encontraba en la banda contraria al grueso del grupo. Se probaba de manera individual junto a Óscar Pitillas, recuperador rojiblanco, con el fin de medir sensaciones tras días convalecientes por su tobillo.

Después de varios ejercicios que sirvieron como termómetro, Julián Álvarez se unió con el resto del grupo. Con cambio de botas y algún gesto no del todo convincente, pero con la idea de que este martes será titular en la vuelta de semifinales contra el Arsenal. No se encuentra en su mejor forma física, pero si hay un partido para forzar, es este, la antesala a la final.

Cabe recordar que Julián Álvarez fue sustituido en la ida tras una entrada de Eze. Además del argentino, Simeone también recibió las buenas noticias en forma de regresos, los de Sorloth y Giuliano Simeone. También el de Giménez, que se une a la convocatoria tras un mes en el dique seco. Simeone se lleva a todos, menos a los lesionados Barrios y Nico.

La convocatoria está compuesta por 25 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Robin Le Normand, Julio Díaz y Javi Boñar; los medios Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena, Thiago Almada, Marcos Llorente y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone e Iker Luque; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Ademola Lookman y Julián Álvarez.

El argentino cerró filas con su equipo y valoró el trabajo de Sorloth y Julián Álvarez. El noruego, se marchó tocado de la ida, como Giuliano. «Ayer se movieron, están mejor. Esperemos que puedan entrenar bien. Mañana por la mañana decidiremos la alineación titular. Una pena que Sorloth no pudiera jugar. Lo necesitamos para 20, 30 o 40 minutos. Julián Álvarez conoce la Premier League muy bien. Viene de hacer un gran partido y ojalá pueda responder a las exigencias del partido. Estamos mejor ahora que en octubre. El hotel era más barato, por eso cambiamos de hotel», finalizó Simeone.