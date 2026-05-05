Giuliano Simeone destrozado por la eliminación: «Estamos tristes y jodidos»

Giuliano Simeone quiso dar la cara después de la eliminación del Atlético de Madrid en las semifinales a manos del Arsenal. El centrocampista pidió perdón a la afición rojiblanca en un mensaje muy sentido. «Una noche muy triste y agradezco a la afición que viniesen hasta acá para apoyarnos. No pudimos darle lo que querían», empezó el argentino tras no alcanzar la final de la Champions League.

El hijo del Cholo Simeone aseguró que se dejó todo en el campo, pero que no fue suficiente para contrarrestar a un Arsenal que ganó por un escueto 1-0. «Intentamos dar el máximo pero no pudimos alcanzar el objetivo final. Estamos tristes, jodidos, pero debemos de seguir», explicó.

Giuliano Simeone también quiso entrar en las jugadas polémicas del partido donde él mismo y Griezmann reclamaron sendos penaltis. «Era una jugada muy rápida y sentí que al chutar me desestabiliza para tirar. El VAR no quiso entrar a valorarla. A los pocos minutos, el árbitro en otra jugada no pudo ir al VAR por una jugada de Antoine (Griezmann)», se quejó.

Finalmente, el centrocampista del Atlético quiso tener un detalle con los capitanes del equipo, Koke y Griezmann, quienes lo dieron todo para intentar regresar a una final de Champions. «Koke y Griezmann lo dieron todo por el club, fueron al límite por nosotros y es una noche triste para nosotros», zanjó.