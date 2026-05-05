El Emirates Stadium de Londres se vistió de gala para el partidazo de Champions entre Arsenal y Atlético de Madrid. La eliminatoria de semifinales se decide este martes tras el 1-1 de ida en el Metropolitano. Y para ello el Arsenal sacó todas las armas posibles antes del encuentro con un ambientazo histórico en el campo londinense.

El Arsenal lanzó fuegos artificiales antes del partido y sacó un gran mosaico en la tribuna principal que se veía por televisión con el mensaje, en inglés, «por encima de la tierra y el mar». En el dibujo estaban los escudos de todos los equipos a los que el conjunto inglés ha ganado esta temporada en Champions.

Cabe recordar que el Arsenal ganó todos los encuentros de la fase liga de la Champions (los ocho) y ya en las eliminatorias se cargó al Bayer Leverkusen alemán en octavos y al Sporting de Portugal en cuartos.

El Arsenal sólo ha llegado a cuatro semifinales en toda su historia y esta es la segunda consecutiva tras perder el año pasado en esta ronda ante el Paris Saint-Germain. El conjunto de Londres sólo llegó a una final, la del año 2006 que perdió ante el Barcelona. De ahí que el ambientazo haya sido tremendo en los minutos previos a este Arsenal – Atlético de Madrid de semifinales de Champions.