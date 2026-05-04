Consulta cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Arsenal - Atlético de Madrid de la Champions League El Arsenal - Atlético de Madrid es de la vuelta de las semifinales de la Champions League y se jugará en el Emirates Stadium El Atlético de Madrid espera ganar en Londres para meterse en la final de la Champions League

El Atlético de Madrid y el Arsenal se ven las caras en uno de los grandes partidos de la temporada, ya que de este duelo que se disputa en Londres saldrá el primer finalista de la Champions League. Ambos equipos firmaron tablas en la ida, por lo que le que consiga el triunfo se clasificará, mientras que si hay empate nos marcharemos a la prórroga o a los penaltis. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en la vuelta de las semifinales en el Emirates Stadium.

Horario del Arsenal – Atlético de Madrid: a qué hora empieza el partido de la Champions League

El Atlético de Madrid viaja a Londres para enfrentarse al Arsenal en el partido que corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los del Cholo Simeone empataron 1-1 en la ida en el Metropolitano en un choque que fue apasionante, pero en el que todo quedó abierto para el segundo encuentro de esta manga. Aquel día se adelantaron los ingleses con un tanto de Viktor Gyökeres, mientras que en el segundo tiempo empató Julián Álvarez. Ambos tantos fueron desde el punto de penalti y ahora el Emirates Stadium será quién decida qué equipo avanza a la gran final de Budapest.

Cuándo es el partido de Champions League Arsenal – Atlético de Madrid

La UEFA ha programado este frenético Arsenal – Atlético de Madrid de la vuelta de las semifinales de la Champions League para este martes 5 de mayo. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el horario de este duelo entre colchoneros y londinenses a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad entre las aficiones en los aledaños del Emirates Stadium para que el choque pueda arrancar de manera puntual en Londres.

Dónde ver en directo gratis el Arsenal vs Atlético de Madrid: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se juegan en la máxima competición continental fue Movistar+. Este Arsenal – Atlético de Madrid correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago y pertenece a una plataforma a la que habrá que estar suscrito, por lo que el duelo que se disputa en el Emirates Stadium no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos aquellos aficionados del cuadro rojiblanco y los amantes de las diferentes competiciones continentales deben saber que también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Arsenal – Atlético de Madrid de la vuelta de las semifinales de la Champions League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que destacar que este medio ofrece a sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Emirates Stadium.

Además, en la web de OKDIARIO vamos a ofrecerte la mejor información sobre la previa de este partidazo de vuelta de las semifinales de la Champions League con nuestro enviado especial a Londres. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Arsenal – Atlético de Madrid desde una hora y media antes de que comience y cuando concluya el choque publicaremos la crónicas y compartiremos con nuestros lectores las reacciones de los protagonistas que nos lleguen desde el Emirates Stadium.

Dónde escuchar por radio en directo el Arsenal – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos aquellos aficionados del conjunto colchonero y los amantes del deporte rey en general que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Arsenal – Atlético de Madrid de la vuelta de las semifinales de la Champions League van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Emirates Stadium para narrar el minuto a minuto de lo que esté ocurriendo en este partidazo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Arsenal – Atlético de Madrid?

El Emirates Stadium, ubicado en el barrio londinense de Holloway, será el escenario donde se jugará el Arsenal – Atlético de Madrid de la vuelta de las semifinales de la Champions League. Es el cuarto estadio más grande de Inglaterra y fue inaugurado en 2006, fecha en la que los gunners abandonaron el mítico Highbury. En su interior caben algo más de 60.000 espectadores y se espera que haya un auténtico ambientazo en este martes en un choque que es importantísimo para los de Mikel Arteta y del Cholo Simeone.

La UEFA ha designado al árbitro alemán Daniel Siebert para que dirija la contienda en el Arsenal – Atlético de Madrid de la vuelta de las semifinales de la Champions League. Su compatriota Bastian Dankert estará controlando todo en el VAR revisando las jugadas polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque a revisar la acción en cuestión a la pantalla que estará instalada entre los dos banquillos del Emirates Stadium.