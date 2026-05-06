Las dos semanas negras del Atlético

De Sevilla a Londres. Del 18 de abril al 5 de mayo. Un vuelo de 16 días que no aterriza, se estrella. El Atlético, que había hipotecado su temporada a la Copa del Rey y la Champions, se queda con las manos vacías después de caer contra la Real Sociedad primero y el Arsenal después. Dos caídas bien distintas. Llamativa ante los txuri-urdin en Sevilla y de pie ante los ingleses en Londres, pero caídas al fin y al cabo. Del subcampeón no se acuerda nadie.

Termina aquí la temporada del Atlético, de ahora en adelante quedan cuatro partidos sin mucho más en juego que la tercera plaza liguera. Los últimos cuatro enfrentamientos de Griezmann, por añadir algún aliciente al mes de mayo rojiblanco. A ningún hincha colchonero le importa ahora mismo el póker de partidos. Las fichas, después de caer en La Cartuja, estaban sobre la mesa de la Champions que se ha quedado coja.

El Atlético se vino abajo con el gol de Saka. Un par de rechaces dentro del área, una desconexión defensiva y golpe al mentón del Arsenal, que hasta ese momento había sido controlado. Poca producción ofensiva más allá de la sensación de peligro alimentada más por la percepción del entorno que por el juego. Desde el gol, el Atlético fue el honroso quiero y no puedo de un equipo que se estaba batiendo con un rival al que por talento no le alcanza.

Los retos que le vienen al Atlético

Restan tres semanas de competición —que incordian más que aportan—, pero tienen estímulos. El mayor, la despedida de Griezmann. El francés, máximo goleador histórico del Atlético, afronta la recta final de su camino en rojiblanco. Dos partidos a domicilio y dos en el Metropolitano. Ante el Girona, el último de ellos, se llevará a cabo su despedida. En la hoja de deberes también figura la tercera plaza.

La ocupa y la lleva ocupando el Villarreal durante meses con cinco puntos de ventaja y con un enfrentamiento directo pendiente entre ambos equipos. Ser terceros y recibir más dinero por posición final en Liga. Y, por rizar el rizo, Oblak y su séptimo Zamora. Aunque Joan García lo tiene a tiro. Ese es el diván deportivo a corto plazo para el Atlético. Leer más hojas ya pertenecerá al siguiente libro, al de la próxima temporada. Adivinen dónde se juega la final de la Champions 2027. En el Metropolitano. ¿Y si el fútbol se guarda ese as?