Simeone y el penalti no pitado al Atlético: «Fue un detalle muy evidente, pero no quiero excusarme»

Simeone entró a la sala de prensa resoplando y con pocos decibelios en su voz. Se los había dejado en la banda y posteriormente en el vestuario. Su equipo fue todo voluntad y coraje, pero no le alcanzó para descifrar al Arsenal y alcanzar la final de la Champions. La jugarán los de Arteta, que ya esperan a PSG o Bayern de Múnich. La Liga de Campeones vuelve a ser esquiva a los rojiblancos, que desde este martes trazarán las líneas para tratar de llegar a la final de 2027 en su estadio. ¿Y si el destino se guardaba ese as?

«Si quedamos eliminados, es que el rival ha hecho méritos para pasar. Fueron contundentes en la jugada que marcaron. Fueron merecedores. Siento tranquilidad y paz. El equipo dio todo lo que tiene. En la ida pudimos haberlo ganado, no fuimos contundentes. Hoy mejoramos en el segundo acto. Evolucionamos en ataque. Hubo situaciones que esta vez no nos favorecieron. Llegamos a un lugar que nadie imaginaba. Competimos con nuestras armas contra un equipo que tiene mucho poderío. Me siento orgulloso de estar en el lugar que estoy. A principio de temporada dije que íbamos a competir y hemos competido, aunque desgraciadamente no hemos ganado nada», inició Simeone.

El del Emirates fue el último partido de Champions de Griezmann, al que le quedan cuatro encuentros como colchonero. «No me voy a quedar en algo muy fácil y simple como la jugada sobre Griezmann. Es un detalle muy evidente. Todos entendíamos que había sido falta. Pensábamos que había acertado. No voy a detenerme ahí porque sería excusarnos y no quiero excusarme de nada. Las pérdidas de tiempo son partes del fútbol. Creo que el trabajo de Arteta en el Arsenal es increíble. Son muchos años buscando esta posibilidad. Tienen un poderío económico que va relacionado con el trabajo. Vienen año tras año compitiendo. El trabajo paga», analizó Simeone.

El Atlético ha evolucionado desde la llegada del Cholo, pero sigue sin alcanzar en Champions. «El club ha crecido enormemente en todos los aspectos. Es un club reconocido en Europa como no lo era anteriormente, pero hay que ganar, a la gente no le alcanza con llegar a la final. Agradezco todo. Hemos competido en toda la competición de manera increíble por el esfuerzo de los jugadores. Ojalá que nuestros aficionados le devuelvan en estos partidos que quedan el afecto que merece. Lo de Koke fue increíble. Un máster de cómo jugar, con jerarquía y talento. Queremos ganar, pero no nos alcanza», finalizó Simeone.