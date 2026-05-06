Simeone pisó el escudo del Arsenal días después de su bronca a Ben White por hacer lo mismo en el Metropolitano

Diego Simeone estaba hundido tras caer eliminado de nuevo en la Champions League, esta vez en semifinales frente al Arsenal. El entrenador de Atlético de Madrid estaba muy afectado en sala de prensa y también sobre el césped, donde protagonizó un tenso rifirrafe con Andrea Berta, ex responsable deportivo del club colchonero que ahora hace lo propio en el Arsenal. El Cholo también dio que hablar por un gesto que no ha gustado a muchos y que él mismo recriminó a un jugador gunner unos días antes.

Y es que Simeone y su hijo Giuliano abroncaron a Ben White en el partido de ida del Metropolitano porque al dirigirse a los vestuarios desde el terreno de juego pisó el escudo del Atlético de Madrid. Ambos le afearon ese gesto, le agarraron y protagonizaron una acalorada discusión. Sin embargo, menos de una semana después, el técnico rojiblanco hizo lo mismo y fue grabado. En las redes sociales han publicado el vídeo que no deja ninguna duda de que el argentino pisó el escudo del Arsenal, y parece que lo hace de manera intencionada, pues al principio iba caminando por el lateral y de repente se desplaza hacia el centro.

Diego Simeone pisó intencionalmente el logo del Arsenal en Emirates. Hay personas que piden respeto y no lo brindan.pic.twitter.com/ITLCVdH2aT — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) May 5, 2026



Simeone y sus palabras tras el partido

«Si quedamos eliminados, es que el rival ha hecho méritos para pasar. Fueron contundentes en la jugada que marcaron. Fueron merecedores. Siento tranquilidad y paz. El equipo dio todo lo que tiene. En la ida pudimos haberlo ganado, no fuimos contundentes. Hoy mejoramos en el segundo acto. Evolucionamos en ataque. Hubo situaciones que esta vez no nos favorecieron. Llegamos a un lugar que nadie imaginaba. Competimos con nuestras armas contra un equipo que tiene mucho poderío. Me siento orgulloso de estar en el lugar que estoy. A principio de temporada dije que íbamos a competir y hemos competido, aunque desgraciadamente no hemos ganado nada», inició Simeone en sala de prensa.

El Atlético ha evolucionado desde la llegada del Cholo, pero sigue sin alcanzar en Champions. «El club ha crecido enormemente en todos los aspectos. Es un club reconocido en Europa como no lo era anteriormente, pero hay que ganar, a la gente no le alcanza con llegar a la final. Agradezco todo. Hemos competido en toda la competición de manera increíble por el esfuerzo de los jugadores. Ojalá que nuestros aficionados le devuelvan en estos partidos que quedan el afecto que merece. Lo de Koke fue increíble. Un máster de cómo jugar, con jerarquía y talento. Queremos ganar, pero no nos alcanza», finalizó Simeone.