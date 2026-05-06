Simeone se enganchó con Andrea Berta por presionar al árbitro para pitar antes el final del Arsenal-Atlético

La eliminación del Atlético fue muy frustrante para Simeone. Más allá de quedarse a las puertas de una final de Champions por solo un gol de diferencia, el técnico argentino acabó por varias polémicas que salpicaron en contra del conjunto rojiblanco. Ya no solo por el penalti anulado a Griezmann, sino por las pérdidas de tiempo del Arsenal en los minutos finales que le desesperaron hasta tal punto que acabó enganchándose con el que fue su exdirector deportivo, Andrea Berta.

En el tramo final del partido, y con la eliminatoria a un gol de forzar la prórroga, el conjunto de Mikel Arteta se cerró en su área para proteger el 1-0 que había cosechado tras el gol de Bukayo Saka en el último minuto de la primera parte. El árbitro señaló cinco minutos de añadido, pero el Arsenal apenas permitió que se jugase la totalidad de ellos. Caídas al suelo, balones a la grada como el de Calafiori que provocó que Koke se enzarzara con él…todo ello fue colmando la paciencia de Simeone.

Ya, cuando se acercaba el final del Arsenal-Atlético, todo el staff del Arsenal salió del banquillo para presionar al colegiado a que pitase. Fue entonces cuando un Simeone fuera de sí fue directo al área técnica del conjunto inglés para engancharse con Andrea Berta. Fue uno de los que más pedía airadamente el pitido, señalándose la muñeca y agitando los brazos. El argentino no dudó y le empujó con el brazo para recriminarle su actitud, provocando una tangana en la que tuvieron que intervenir los cuerpos técnicos de ambos equipos y personal de la UEFA.

Daniel Siebert no añadió más tiempo y a los cinco minutos que decretó, pitó el final y la eliminación del Atlético en semifinales de Champions. «Si quedamos eliminados, es que el rival ha hecho méritos para pasar. Fueron contundentes en la jugada que marcaron. Fueron merecedores. Siento tranquilidad y paz. El equipo dio todo lo que tiene», reflexionó más tarde Simeone en zona mixta, que acabó con tarjeta amarilla por las protestas, al igual que Arteta.

💥 El encontronazo entre Simeone y Andrea Berta, exdirector deportivo del Atlético de Madrid y actual del Arsenal.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/nuThZhm1pp — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 5, 2026

Simeone y Andrea Berta separaron sus caminos en el Atlético en enero de 2025 después de doce años juntos. El italiano es su director deportivo desde que llegó en 2013, pero rompieron la relación en los últimos años después de que Berta hubiese perdido la confianza de la directiva. Se marchó al Arsenal y, en su reencuentro, evidenciaron que no cerraron su relación de la mejor forma posible.