Giuliano Simeone denuncia en redes sociales otro penalti no pitado al Atlético

Giuliano Simeone ha denunciado otro penalti no pitado al Atlético en Londres. A pesar de que el foco del cabreo de los aficionados rojiblancos está en el no señalado a Griezmann por un pisotón de Calafiori, el atacante argentino demostró otro en redes sociales después de que se lo negaran por un supuesto fuera de juego previo…que evidenció que no lo era.

Ocurrió en la primera parte del partido cuando el Arsenal aún no había marcado el 1-0 gracias al gol de Bukayo Saka. El empate estaba muy parejo, con ocasiones para ambos equipos, hasta que Giuliano Simeone recibió un claro empujón, también del italiano, dentro del área. A pesar de que la acción era objeto de penalti, el árbitro decretó que había fuera de juego previo y ni el VAR ni él revisaron la jugada.

Por televisión no se mostraron las imágenes de la jugada y todo se quedó en el olvido, menos para Giuliano. Al terminar el partido, el futbolista mostró dos imágenes clave para defender su postura de que el colegiado debió haber señalado penalti a favor del Atlético. En la primera se puede observar el frame del empujón de Calafiori sin opción de disputar el balón y en la segunda justificando que no había fuera de juego. Según mostró en su perfil de Instagram, en el momento en el que Jan Oblak sacó de puerta en largo, Giuliano aún se encontraba en su campo, por lo que la acción no podía estar invalidada.

«Una noche muy triste y agradezco a la afición que viniesen hasta acá para apoyarnos. No pudimos darle lo que querían. Intentamos dar el máximo pero no pudimos alcanzar el objetivo final. Estamos tristes, jodidos, pero debemos de seguir. Era una jugada muy rápida y sentí que al chutar me desestabiliza para tirar. El VAR no quiso entrar a valorarla. A los pocos minutos, el árbitro en otra jugada no pudo ir al VAR por una jugada de Antoine (Griezmann)», explicó en zona mixta.