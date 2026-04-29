Almeida se desgañita cantando el himno del Atlético antes de la Champions

Nadie se quiso perder esta semifinal de Champions League. El Atlético de Madrid se enfrenta al Arsenal en la ida de semifinales con un Metropolitano a reventar. Entre los representantes más ilustres se encontraban el Rey Felipe VI y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se dejó la voz cantando el himno de su Atlético. Como buen rojiblanco, Almeida se desgallitó cuando sonó la música por la megafonía del estadio.

Los atléticos llevaban mucho tiempo esperando este momento. El club colchonero volvía a unas semifinales de la Champions League por primera vez desde 2017. Nueve años han pasado desde entonces. Por eso nadie quiso perderse este encuentro. Un atlético de cuna como Almeida no iba a ser menos. El alcalde dejó a un lado el protocolo para sacar su vena rojiblanca cuando saltaron los jugadores al terreno de juego. Cantó el himno como un aficionado más en las gradas del Metropolitano.

Son 70.000 𝒈𝒂𝒓𝒈𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔 gritando a pleno pulmón.

Son 70.000 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐𝒏𝒆𝒔 rojiblancos con un sueño común. Esto es el Atlético de Madrid.

Esto es el Metropolitano. #UCL #LaCasaDelFútbol @Atleti pic.twitter.com/MIgsRRSuVT — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 29, 2026

No es la primera vez que pasa. Almeida ya hizo lo mismo en la prórroga de la final de Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad. Cuando los miles de aficionados rojiblancos entonaron el himno del Atlético a capela, el alcalde de la capital de España se sumó a ellos y se puso a cantar con la hinchada. En las semifinales de Champions contra el Arsenal se repitió la imagen, pero esta vez fue al comienzo del encuentro, a la salida de los jugadores, cuando sonó el himno por la megafonía del coliseo rojiblanco.

Una vez más, Almeida demuestra su pasión por el Atlético de Madrid, equipo del que sigue siendo socio a día de hoy. El regidor levantó la mirada al cielo de Madrid, cerró los ojos y se dejó llevar por los sentimientos. Su voz era una más de las 70.000 gargantas que desgañitaron cantando el himno del Atleti.