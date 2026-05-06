Simeone pagó su frustración insultado al árbitro: «Cagón, la concha de tu madre…»

Simeone acabó fuera de sí después de caer eliminado de la Champions. Frustrado por ver cómo el Atlético rozó otra final histórica, el Arsenal apagó ese sueño. Un objetivo frustrado que dolió tanto al entrenador argentino hasta tal punto que acabó desahogándose con el árbitro después de sentirse perjudicado por sus decisiones a pie de campo y delante de las cámaras de televisión.

Para el Atlético, Daniel Siebert se equivocó al no pitar dos penaltis claros a su favor. Uno a Griezmann y otro a su hijo Giuliano. Dos acciones que no señaló y que fueron quebrando la cabeza de Simeone con el paso de los minutos. Ante las pérdidas de tiempo del Arsenal, que con el gol de Saka le valía a Mikel Arteta, el Cholo pagó toda su ira acumulada con el árbitro a base de insultos. «Cagón» y «La concha de tu madre» fue lo que más repitió Simeone desde su área técnica, sin taparse la boca y a grito pelado.

Una grave infracción que más tarde culminó enganchándose con Andrea Berta, su anterior director deportivo, que ahora trabaja para el Arsenal, y recibiendo solo la tarjeta amarilla por protestar. No es la primera vez que se ha visto a Simeone fuera de sus casillas. Acabó expulsado en esta Champions, y también en Inglaterra, después de encararse con un aficionado en Anfield. Esta vez, solo quedó en una advertencia, a pesar de que todo insulto a un árbitro es objeto de roja y expulsión directa.

«𝐂𝐚𝐠𝐨́𝐧». 💥 La tensión de Simeone en el área técnica en el Arsenal – Atleti.#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/G3bBtSyD3c — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 6, 2026

«Hubo situaciones que esta vez no nos favorecieron. .No me voy a quedar en algo muy fácil y simple como la jugada sobre Griezmann. Es un detalle muy evidente. Todos entendíamos que había sido falta. Pensábamos que había acertado. No voy a detenerme ahí porque sería excusarnos y no quiero excusarme de nada», confesó Simeone en rueda de prensa. Otra imagen de Simeone que evidenció el nerviosismo vivido durante toda la eliminatoria. El Atlético acabó a las puertas de otra final, pero el Arsenal se impuso por la mínima y Simeone se marchó al borde del hartazgo.