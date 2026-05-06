Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 5 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 553 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Andrés toma la firme decisión de llevar a Valentina a la casa grande, y todo con la firme intención de protegerla de Rodrigo. Pero no todo queda ahí, puesto que Andrés y Rodrigo acaban protagonizando una intensa pelea que marca un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo, dadas las circunstancias, Álvaro y Gorito se han visto obligados a tomar una decisión sobre el robo. Todo ello mientras Pablo parece tener un plan para salvar, de una vez por todas, los perfumes de los Merino. Por si fuera poco, Tasio termina siendo testigo de la cercanía entre David y Carmen, mientras que Eduardo se ha armado de valor para compartir, de una vez por todas, su pasado con Manuela. Parece que ha llegado el momento de dar ese paso, sin pensar en absoluto en las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 554 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 6 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Beatriz no puede evitar tener serias sospechas de que Álvaro está involucrado en algo verdaderamente complejo y, sobre todo, turbio. Gabriel se ve obligado a tomar una drástica decisión tras la inesperada propuesta de Pablo.

Todo ello mientras Nieves se queda completamente sin palabras al enterarse de todos los detalles sobre la situación de chantaje a su marido. Así pues, se arma de valor para dar un paso en su reconciliación. Cloe, por su parte, ha recibido información sobre el paradero de Fina. ¿Se lo comunicará a Marta?

Por si fuera poco, Carmen ha tomado la firme decisión de no pasar la noche en la casa grande. Entre otras tantas cuestiones, porque continúa desconfiando de Tasio. Así pues, no duda en buscar seguridad en sus compañeras. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.