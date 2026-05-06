Andalucía pone en marcha el Pasaporte Sierra Morena y estos son los pueblos en los que te van a sellar la credencial

En los últimos años se repite una idea con respecto a quienes viajan o se mueven por el país durante sus vacaciones y es que cada vez más, parece que la gente busca escaparse de las grandes ciudades y descubrir zonas que estén menos saturadas, debido a que las grandes ciudades o focos están siempre llenos de turistas extranjeros. Y en el caso de Andalucía, ese movimiento empieza a notarse también fuera de los destinos habituales, por lo que la Junta ha decidido dar un paso más en esa dirección con una propuesta muy concreta llamada Pasaporte Sierra Morena.

El Pasaporte Sierra Morena es una iniciativa que recuerda en parte a la credencial del Camino de Santiago, pero pensada para recorrer una zona mucho menos conocida y que se trata del norte de la provincia de Sevilla. El planteamiento es sencillo y bastante directo ya que el viajero se mueve de un pueblo a otro, va sumando sellos y, casi sin darse cuenta, termina recorriendo una comarca entera. El objetivo no es solo turístico sino que también hay un intento claro de repartir mejor las visitas dentro de la provincia, porque la mayoría de viajeros siguen concentrándose en Sevilla capital. Mientras tanto, a menos de una hora de distancia, hay municipios con patrimonio, naturaleza y gastronomía que apenas aparecen en los itinerarios habituales.

Qué es exactamente el Pasaporte Sierra Morena

El Pasaporte Sierra Morena funciona como una credencial física que se va completando a medida que se visitan distintos pueblos de la comarca. No tiene mayor complicación: en cada parada se consigue un sello y el recorrido se va completando poco a poco, sin necesidad de seguir un orden estricto.

Detrás de esta idea está la Delegación Territorial de Turismo de Sevilla, que busca dar visibilidad a la Sierra Norte y convertirla en una opción real para escapadas de varios días. No se trata de una visita puntual, sino de una experiencia más amplia, en la que el viajero se detiene en cada localidad, pasea, come y entiende el entorno.

Además, hay un pequeño incentivo añadido y es que quienes consigan completar el pasaporte pueden optar a productos típicos de la zona, algo que encaja bastante bien con el perfil de turismo que se intenta atraer: más pausado, más ligado al territorio y menos centrado en visitas rápidas.

Los pueblos donde puedes sellar la credencial

La ruta incluye diez municipios repartidos por la Sierra Morena sevillana. Son pueblos pequeños en su mayoría, pero con bastante identidad propia y con un entorno natural que marca la diferencia.

Los destinos incluidos en el pasaporte son:

Alanís

Almadén de la Plata

Cazalla de la Sierra

Constantina

Guadalcanal

Las Navas de la Concepción

El Pedroso

La Puebla de los Infantes

El Real de la Jara

San Nicolás del Puerto

En conjunto forman una especie de ruta circular que se puede hacer en coche sin demasiadas complicaciones. No hay grandes distancias entre ellos, lo que permite organizar el viaje con cierta flexibilidad, sin necesidad de seguir un plan rígido.

Una forma distinta de recorrer la Sierra Norte

Más allá del propio pasaporte, lo interesante es cómo plantea el viaje. No es una lista de lugares para ver rápido, sino una excusa para ir parando. En muchos casos, lo más llamativo no está en un monumento concreto, sino en el entorno: dehesas, caminos, pequeñas rutas o simplemente el ambiente tranquilo de los pueblos.

En localidades como Cazalla de la Sierra o Constantina, por ejemplo, el visitante puede encontrarse con una mezcla de patrimonio histórico y naturaleza bastante equilibrada. En otras, como San Nicolás del Puerto, el atractivo está más ligado al agua y a las zonas de baño en temporada. La sensación general es que no hace falta planificar demasiado. Se puede ir enlazando un pueblo con otro, parar donde apetezca y dejar que el recorrido vaya tomando forma sobre la marcha.

Repartir el turismo más allá de la capital

Uno de los datos que explica esta iniciativa es el volumen de visitantes que recibe la provincia de Sevilla. En el último año se han registrado cerca de seis millones de turistas, pero la gran mayoría se queda en la capital. Eso provoca un desequilibrio claro, ya que mientras zonas como el centro de Sevilla concentran gran parte de la actividad, otras áreas con potencial turístico apenas reciben visitantes.

El Pasaporte Sierra Morena intenta corregir, al menos en parte, esa situación. No es una solución inmediata, pero sí una forma de poner el foco en lugares que hasta ahora quedaban fuera del mapa para muchos viajeros.

Turismo más tranquilo y ligado al entorno

La propuesta encaja también con un tipo de turismo que está creciendo poco a poco. Viajes más cortos, más cercanos y con menos presión. Escapadas de fin de semana donde el objetivo no es verlo todo, sino desconectar. La Sierra Morena sevillana tiene bastante que ofrecer en ese sentido. Paisaje, gastronomía local, rutas sencillas y pueblos que mantienen un ritmo muy distinto al de los destinos más masificados.

Con este pasaporte, la Junta intenta ordenar todo eso en una propuesta concreta. Una forma de recorrer la zona con un hilo conductor claro, pero sin perder la libertad de moverse sin prisas.