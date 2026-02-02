Las reservas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) alcanzaron en 2025 la cifra de 146,3 millones, nuevo récord histórico, tras subir un 3% respecto a 2024, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las reservas de residentes aumentaron un 1,3% el año pasado, hasta las 61,7 millones, mientras que las de los extranjeros se incrementaron un 4,2% y totalizaron 84,6 millones.

El 52,1% de las pernoctaciones se realizaron en 2025 en apartamentos turísticos, el 34% en campings, el 8,8% en alojamientos de turismo rural y el 5,1%, en albergues.

En este sentido, las noches en apartamentos turísticos aumentaron un 5,9% en el año 2025. Las de residentes subieron un 3,6% y las de los no residentes un 6,8%.

Reino Unido, un 30% del total

Canarias fue el destino preferido, con más de 28,6 millones de pernoctaciones, un 10,9% más que en 2024. Los turistas procedentes de Reino Unido se consolidaron como los mayores demandantes de reservas en estos apartamentos turísticos, con el 30,4% del total de las reservas, un 1,6% más que en el año anterior.

Asimismo, las estancias en campings aumentaron un 1,4% en 2025. Las de residentes crecieron un 1,5% y las de no residentes un 1,2%.

Cataluña fue el destino preferido, con 21,1 millones de pernoctaciones, un 4,5% más que en 2024. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 24,3% del total de pernoctaciones, un 3,6% más.

Crece el turismo rural

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural aumentaron un 1,2% en 2025. Las de residentes aumentaron un 0,9% y las de no residentes un 1,9%. Castilla y León fue el destino preferido, con 1,8 millones de pernoctaciones, un 5,9% menos que en 2024.

Por el contrario, las noches en albergues descendieron un 9,6% en 2025. Las de residentes bajaron un 10,1% y las de no residentes un 9,1%. Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con 1,1 millones de pernoctaciones.

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) registró en 2025 un aumento medio del 3,4%. Por su parte, el Índice de Precios de Campings (IPAC) subió un 4,9% y el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) presentó un incremento medio del 8,8%.

Diciembre bate récord de reservas

En el último mes de 2025, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 7,2 millones, con un aumento del 4,4% respecto a diciembre de 2024.

Los alojamientos de residentes descendieron un 2,3% interanual el pasado mes de diciembre, mientras que las de no residentes aumentaron un 8,3%. La estancia media en diciembre de 2025 fue de 4,3 pernoctaciones por viajero.

Las reservas en apartamentos turísticos aumentaron un 9,4% en diciembre. Las de residentes se incrementaron un 4,6% y las de no residentes un 11%. La estancia media descendió un 1,8%, hasta 5 pernoctaciones por viajero.

En diciembre se ocuparon el 33,7% de las plazas ofertadas, un 5,6% más que en el mismo mes de 2024. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 37,2%, un 3,4% más.

El 75,2% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 26,7% del total, según datos del instituto estadístico.