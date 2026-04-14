Feria de Sevilla 2026: todas las atracciones, actividades y espectáculos en la Calle del Infierno

El próximo lunes 20 de abril arrancará la Feria de Sevilla 2026, con la celebración del «Pescaíto» y el «Alumbrao». Este lunes, el Ayuntamiento de la capital andaluza ha presentado el plano oficial con la distribución de todas las vías del recinto, que incorpora como principal novedad la ampliación de la calle Pepe Luis Vázquez hacia la avenida de Juan Pablo II. Asimismo, se ha habilitado un nuevo tramo en la prolongación de Pepe Luis Vázquez para crear una salida directa hacia la avenida de Juan Pablo II.

La Feria de Abril de Sevilla es una celebración que no se extiende por toda la ciudad, sino que se concentra en el Real de la Feria. Este espacio, situado entre Los Remedios y Tablada, se organiza en tres áreas principales: el Real, la Calle del Infierno (donde se ubican las atracciones o «cacharritos») y el aparcamiento. Debido a la gran afluencia de visitantes, está previsto que en 2027 se amplíe el recinto para dar cabida a 220 nuevas casetas.

Calle del Infierno en la Feria de Sevilla 2026

«Ocupa una superficie de 87.000 metros cuadrados, hay cerca de 400 actividades feriales destinadas a la diversión de todos los públicos, pero especialmente los niños, por ello es el lugar preferido por los mas pequeños. En la Calle del Infierno se encuentran aparatos mecánicos, atracciones infantiles, bodegones, espectáculos, tómbolas, circo y puestos muy diversos, donde grandes y pequeños pueden pasar momentos inolvidables.

El Real de la Feria cuenta con 1.200.000 metros cuadrados y reúne una amplia variedad de atracciones y actividades feriales. Destacan los 62 puestos varios, los 61 aparatos mecánicos de mayores, los 57 espectáculos, los 56 aparatos infantiles, los 30 puestos de helado, los 28 puestos de máquinas de algodón y los 22 puestos de turrón. También hay 14 puestos de bisutería, ocho grúas, siete bodegones, siete chocolaterías, seis buñolerías, seis puchis, cuatro fotógrafos, dos puestos de agua y flores, además de un circo y una cuadra para caballos y carruajes, detalla el Ayuntamiento de Sevilla.

Una de las principales novedades de la edición de 2026 es el refuerzo del sistema de videovigilancia, que contará con un total de 33 cámaras (tres más que en 2025) equipadas con inteligencia artificial. Estos dispositivos no sólo tendrán funciones de seguridad, sino que también permitirán realizar un conteo de asistentes en tres puntos estratégicos del recinto: la portada, la contraportada y la Calle del Infierno.

Horario y atracciones

La Calle del Infierno albergará durante la Feria de Sevilla 2026 cerca de 400 actividades para todos los públicos. En concreto, habrá 56 cacharritos infantiles y otras 61 aparatos mecánicos para adultos. Las atracciones abrirán al público oficialmente el lunes 20 de abril sobre las 11:00 horas. Las atracciones funcionarán de forma ininterrumpida desde las 17:00 hasta las 06:00 horas de la madrugada durante todos los días, salvo el domingo 26 de abril, cuando cerrarán a la 01:00 horas.

Según ha confirmado a Diario de Sevilla el presidente de la Asociación de Feriantes de Andalucía, Miguel Ángel Antúnez, «los precios serán algo más bajos y eso se notará». Las atracciones infantiles costarán entre 3,50 € y 4 €, mientras que las de adultos se situarán en torno a los 5 €. Solo algunas atracciones nuevas o de gran tamaño podrían alcanzar los 6 €.

Asimismo, se mantiene la iniciativa «Feria sin ruido», pensada para personas con sensibilidad auditiva o neurodivergencias, entre otras necesidades especiales. El martes, el jueves y el viernes, de 16:00 a 19:00 horas, los cacharritos de la Calle del Infierno reducen el volumen de la música y los efectos sonoros, permitiendo disfrutar de las atracciones en un entorno más accesible.

Transporte

Tussam contará con 1.460 conductores (de los cuales 240 son de nueva incorporación) y ofrecerá alrededor de 1,7 millones de plazas por sentido en sus servicios directos. La principal novedad es la ampliación del recorrido del Tranvibús TB1 (Torreblanca – Sevilla Este – Nervión), que llegará hasta la contraportada de la Feria y funcionará de manera ininterrumpida a partir del lunes de feria. El servicio comenzará ese día a las 19:00 horas, mientras que el resto de jornadas lo hará desde las 12:00 horas, con una frecuencia estimada de entre seis y ocho minutos.

Así, las paradas serán, como hasta ahora: Torreblanca, Avenida de la Aeronáutica, Avenida de las Ciencias I, Avenida de las Ciencias II, Palacio de Congresos, Cercanías, Las Góndolas, Santa Clara, Montes Sierra, Kansas City I, Kansas City II, Santa Justa y Luis de Morales. A partir de ese punto, se elimina el recorrido de vuelta por La Buhaira y se incorporan tres nuevas paradas: Diego Martínez Barrios, Cardenal Bueno Monreal y la Contraportada.

Por su parte, la línea especial Lanzadera Prado-Feria dispondrá de 15.080 salidas y 1.658.800 plazas por sentido. Además, las líneas C1, C2, 5, 6 y 41 modificarán sus itinerarios por la zona de Los Remedios para dar cobertura al recinto ferial, con parada en la Avenida Presidente Adolfo Suárez.

Finalmente, cabe señalar que la Feria de Abril nació en 1847 como una feria agrícola y ganadera y ha evolucionado hasta convertirse en una gran fiesta sevillana. Hoy es una celebración de casetas, música, baile y convivencia en un recinto propio.