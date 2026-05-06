Aitor Ruibal: «Lo único que tengo claro es que no quiero a la ultraderecha gobernando en España»

Aitor Ruibal y Borja Iglesias dieron mucho que hablar años atrás después de acudir a la boda de un compañero luciendo un bolso cada uno. El ahora capitán del Real Betis también ha salido a algún partido con las uñas pintadas, y ha recibido insultos y ataques por ello, pero nunca se ha achantado. Ahora, ha concedido una entrevista en la que habla sobre su posición en estos temas, además de mojarse en cuestiones sobre política.

«Llevo un bolso porque no me cabe el móvil en el bolsillo o porque quiero llevar más cosas. No es muy distinto a una riñonera, pero a la gente le explota la cabeza. A mí me gusta cambiar, ir fuera de la norma. Si estoy bien conmigo me da igual lo que piensen», comenta Aitor Ruibal, que esta misma temporada en Vallecas respondió a los insultos homófobos: «Ese día estaba especialmente cansado. Escuché el mismo comentario en varias zonas del campo. No hay que generalizar, pero se ve en muchos campos. Muchas veces el problema viene de casa. Hay sitios donde vas a jugar y ves a niños de 7 años insultando a los jugadores. Me posiciono en cuestiones sociales claras: en contra de la homofobia, del racismo y en defensa de los derechos básicos. Siento que debemos estar».

En su equipo, comparte ideas y gustos con Borja Iglesias y Héctor Bellerín: «Con ellos empecé a hablar de temas que nunca me había planteado. Creían más en mí que yo mismo. Eso me dio mucha confianza y empecé a preocuparme por cómo funciona el mundo. ¿Deberían posicionarse más los jugadores? Cada uno hace lo que quiere. No lo juzgo. Lo que no compro es eso de ‘no me mojo porque soy futbolista’. No te mojas porque no quieres meterte en líos. Si dices eso me estás invalidando a mí: sirve para que venga otro a decirme que me calle porque soy futbolista y no debo opinar».

Aitor Ruibal y sus ideas

De temas políticos habla, aunque no se moja del todo. «No me representa ningún partido en España. Lo único que tengo claro es que no quiero a la ultraderecha gobernando. Quiero que le vaya bien a todo el mundo, no solo a un sector de la población. Pero prefiero meterme en temas más sociales», dice en esta entrevista para El País.

Un Aitor Ruibal que está cansado de que le pregunten por la homosexualidad en el fútbol. «No soy homosexual y no quiero hablar en nombre de un colectivo al que no pertenezco. No entiendo que nos insulten llamándonos maricón. ¿Qué más da que lo sea? Hace poco hablaba con Borja de que molaría que alguna figura grande del deporte saliese del armario. Creo que si lo dijese recibiría muchísimo respeto y amor de sus compañeros, pero no podemos hablar por los demás ni pedir que den pasos tan difíciles. Desde fuera es muy fácil hablar del resto y son decisiones muy personales».