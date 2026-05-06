Juicio por el ‘caso mascarillas’, en directo | Ábalos, Koldo y Aldama declara en la última sesión en el Tribunal Supremo hoy
Las jornadas del juicio del 'caso mascarillas' culminan con esta última sesión antes de ser visto para sentencia
Las 13 jornadas del ‘caso Mascarillas’ con Ábalos, Koldo y Aldama en el Supremo
El Tribunal Supremo acoge este miércoles la decimocuarta sesión y, si se cumple su calendario, la última del juicio por presunta corrupción al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama con los informes finales de acusaciones y defensas.
Los siete magistrados que conforman el Supremo tenían previsto poner fin al juicio el martes, si bien finalmente concedieron un día a las defensas del también exdirigente socialista y su exasesor para que estudiasen los ligeros cambios introducidos por el fiscal en sus conclusiones definitivas.
Será el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón Cánovas, quien abra esta última jornada después de que el lunes confirmase sus peticiones de pena para los acusados: 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, a quien finalmente no aplicó la atenuante muy cualificada de confesión.
Los acusa de delitos como organización criminal o cohecho y, en el caso de Ábalos y su exasesor -en prisión preventiva desde noviembre- también tráfico de influencias o malversación, entre otros.
Por su parte, el abogado de Aldama discrepó el lunes de la «intensidad de atenuación apreciada» por el fiscal, en busca de una atenuante «muy cualificada» de confesión para rebajar en dos grados su condena y evitar su ingreso en prisión.
Estas pretensiones sí han sido acogidas por las acusaciones populares que lidera el PP, que incidió en cómo la colaboración de Aldama ha favorecido el descubrimiento de otras conductas presuntamente delictivas, que se investigan en la Audiencia Nacional, y que este miércoles su abogado expondrá en su informe.
Tras las acusaciones, será el turno de las defensas: primero la de Aldama, que buscará profundizar en esa colaboración que encabezó su defendido cuando estaba en prisión preventiva por un fraude en el sector de hidrocarburos por el que sigue investigado en otra causa; y después las de Koldo García y José Luis Ábalos, que insisten en su inocencia y piden la absolución.
Si todo transcurre según lo previsto por la Sala, la exposición de los informes finales dará paso al turno de última palabra de los acusados, que tendrán la oportunidad de volver a dirigirse al tribunal.
¿A qué hora comienza el juicio?
Está previsto que la sesión de este miércoles comience a las 10:00 horas.
El abogado de Aldama buscó un atenuante
El abogado de Aldama discrepó el lunes de la «intensidad de atenuación apreciada» por el fiscal, en busca de una atenuante «muy cualificada» de confesión para rebajar en dos grados su condena y evitar su ingreso en prisión.
Koldo estaba «al corriente» de las negociaciones de Aldama con el Gobierno por las mascarillas
Los emails incorporados como prueba documental al juicio oral que se celebra en la Sala Segunda del Tribunal Supremo revelan que Koldo García fue informado en tiempo real de las negociaciones entre Soluciones de Gestión SL, empresa de Víctor de Aldama adjudicataria de un contrato público de mascarillas por valor de 24,2 millones de euros, y los organismos dependientes del Ministerio de Transportes como Puerto del Estado.
Los documentos, consultados por OKDIARIO, revelan que García Izaguirre aparece en copia de correos técnicos y operativos entre el contratista privado y la aerolínea Iberia. También que el propio responsable de Soluciones de Gestión lo ha citado expresamente como aval ante Puertos del Estado.
¿Cuántas sesiones del ‘caso mascarillas’ ha habido?
El Tribunal Supremo acoge este miércoles la decimocuarta sesión y, si se cumple su calendario, la última del juicio del caso mascarillas, ya que habrá quedado visto para sentencia.
Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama conformaron una «organización criminal»
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tratará de apuntalar su tesis de que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama conformaron una organización criminal para cobrar comisiones de este empresario a cambio de favorecerle con contratos públicos y de influir a su favor en sus relaciones con la administración.
¿Qué ocurrirá hoy en el Tribunal Supremo?
Tras las acusaciones, será el turno de las defensas: primero la de Aldama, que buscará profundizar en esa colaboración que encabezó su defendido cuando estaba en prisión preventiva por un fraude en el sector de hidrocarburos por el que sigue investigado en otra causa; y después las de Koldo García y José Luis Ábalos, que insisten en su inocencia y piden la absolución.
De qué delitos se les acusa y penas
Anticorrupción mantiene las peticiones de 24 años de cárcel para José Luis Ábalos y 19 años y medio para el ex ministro de Transportes y ex secretario del PSOE, Koldo García.
La Sala retoma el juicio por el ‘caso mascarillas’
La Sala ha acordado volver a reaunudar el juicio este miércoles por la mañana, a las 10.00 horas, antes de ser visto para sentencia.
¿Quién declara hoy?
En la jornada de este miércoles, intervendrán las dos acusaciones y las tres defensas con un tiempo de una hora y media cada uno. Seguirán este orden:
Después, los acusados tendrán derecho a una última palabra y el juicio quedará visto para sentencia.