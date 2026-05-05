⁠La abogada de Koldo quiso destapar trapos sucios de la ex mujer de Ábalos en el juicio pero el ex ministro se negó

⁠Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, quiso destapar trapos sucios de la ex mujer de Ábalos Carolina Perles en el juicio del Tribunal Supremo pero el ex ministro de Transportes se negó. La letrada quería preguntarle durante su declaración judicial por cuestiones personales de Perles, pero Ábalos pidió «no airear más miserias».

José Luis Ábalos se sentó este lunes ante los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo habiendo dormido poco. El ex ministro llevaba semanas preparando esta declaración, estudiando el sumario y teniendo reuniones con sus abogados durante mañana y tarde en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

La abogada de Koldo ha tratado durante todo este tiempo de que la estrategia de su cliente y la de José Luis Ábalos fuesen en la misma línea. Sin embargo, ha habido discrepancias con los distintos letrados de Ábalos, como, por ejemplo, la estrategia de pactar con la Fiscalía o renunciar al acta de diputado que propuso su primer abogado, José Aníbal.

La abogada de Koldo también insistió en preparar las declaraciones del juicio de Ábalos y el que fuera su asesor de forma conjunta. Pidió a la cárcel reuniones grupales y propuso sacar a relucir cosas personales de la ex mujer de Ábalos, Carolina Perles.

Fuentes consultadas aseguran que el ex ministro quedó escandalizado con esta estrategia de Leticia de la Hoz. Tanto es así que se lo impidió para no denostar a la madre de sus hijos. No quería echarse un nuevo delito de cohecho encima con temas que pertenecen a la esfera íntima, sólo quería centrarse en su declaración.

A Koldo tampoco le convenció el plan de su abogada y le molestó que su letrada pretendiese sacar temas íntimos en el Tribunal Supremo durante la declaración de Ábalos. Ya lo hizo en el interrogatorio de la ex mujer de Koldo cuando le preguntó el motivo por el que llamaba a Carolina Perles «Puta 1».

Marino Turiel, el abogado de Ábalos, también consideraba que este tipo de detalles eran innecesarios comentarlos en sede judicial. Leticia de la Hoz, finalmente, ha decidido no preguntarle por los problemas que tenía su ex mujer.

Koldo y Ábalos unidos

La relación de Koldo y Ábalos ha llegado a la recta final del juicio más unidos que nunca. El ex asesor siempre ha presumido de ser leal al que fuera su ministro y, en estos momentos, también lo está siendo.

Ábalos le dio trabajo a él y a su familia y siente que les debe mucho. Durante años estuvo a su servicio 24 horas, extralimitándose en sus funciones de asesor. Ahora, afrontan su futuro judicial de la mano y como compañeros en la misma prisión donde se apoyan mutuamente.

Los audios de Koldo

José Luis Ábalos sí le ha afeado a Koldo García que empezara a grabarle a él y a su entorno. Lo hacía mediante una grabadora marca Philips de color gris. El ex ministro considera que están en prisión por esas pruebas de audio que grabó Koldo.

El ex ministro Ábalos le preguntó los motivos por los que llegó, incluso, a grabar a su mujer y Koldo le contestó que «no lo pudo pausar». Fuentes del entorno de Koldo también apuntan a que la principal razón que tenía para grabar era demostrar cómo su entorno se enriquecía.

Koldo quería que la Guardia Civil pillara al resto cuando se percató de que le estaban investigando. Koldo detectó que los agentes le estaban haciendo seguimientos y lo puso en conocimiento de altos cargos de la Benemérita. Sabía que, tarde o temprano, le harían una entrada y registro en su casa y dejó los audios allí para que se los intervinieran y fuesen aportados al sumario.