Juanma Moreno rechaza en plena «vorágine de campaña» pactos con Vox: «Me dicen que soy un fraude»
El líder del PP ve posible lograr una mayoría absoluta y anima a "concentrar el voto" para gobernar en solitario
El presidente del PP-A y candidato a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, ha reiterado este miércoles su intención de continuar gobernando «en solitario» tras las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. En este sentido, ha señalado que los andaluces «tendrán que decidir si quieren que gobierne solo o acompañado». Asimismo, ha advertido de que no aprecia una «actitud positiva» por parte de Vox de cara a posibles acuerdos tras los comicios, ya que, según ha afirmado, «me insultan en sus propias furgonetas de campaña diciendo que soy un fraude».
Moreno se ha expresado así en una entrevista en Telecinco, un día después de la publicación del barómetro electoral de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) sobre el 17M. Dicho estudio sitúa al PP cerca de revalidar su actual mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, con una ventaja de 22 puntos sobre el PSOE, que obtendría su peor resultado histórico en unas elecciones autonómicas, mientras Vox continúa al alza.
Al ser preguntado sobre la posibilidad de gobernar con Vox tras el 17-M, el líder del PP andaluz ha afirmado que «todo es posible», aunque ha añadido que «es evidente que tenemos la posibilidad de alcanzar esa mayoría suficiente». No obstante, ha matizado que «hay cuatro diputados en cuatro provincias que están bailando y, por tanto, puede pasar cualquier cosa». Por ello, ha insistido en que los andaluces deberán decidir qué tipo de gobierno quieren, si uno donde lo haga solo o acompañado.
«Quiero gobernar solo, tener las manos libres e independencia para seguir con mi programa, que es un programa moderado, de integración y de gobernar para todo el mundo, y ese es el objetivo por el que trabajamos todos los días para conseguir una mayoría suficiente», ha subrayado Moreno, que ha destacado que «Vox me insulta en sus propias furgonetas de campaña con cartelería diciendo que soy un fraude, no tiene una actitud positiva ni de relaciones institucionales con la opción política que yo represento, ni nosotros tenemos interés en que podamos tener ese acuerdo».
Tras animar a «concentrar el voto», el candidato del PP ha asegurado que no se plantea en plena campaña qué «líneas rojas» pondría para un eventual pacto con Vox y ha confiado «plenamente en la inteligencia de los ciudadanos de Andalucía, que son conscientes de que Andalucía necesita gobiernos serenos, que gobiernen para todos, políticas integradoras y no importar el ruido y los disparates que a veces vemos en otros lugares de la geografía española».
«Estoy absolutamente convencido de que una mayoría social de los andaluces van a apostar por una vía que ha hecho funcionar Andalucía en términos de crecimiento, prosperidad y bienestar y también en términos de mejor convivencia», ha subrayado Moreno, que ha insistido que «no me planteo ahora mismo ninguna posibilidad de tener que llegar a un acuerdo con Vox».