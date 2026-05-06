Suena a protocolo antiguo, pero es la tendencia de 2026: cómo transformar un look básico solo con un pañuelo

Este verano, el pañuelo se convierte en uno de los accesorios más protagonistas de la temporada, conquistando pasarelas, redes sociales y estilos urbanos con una fuerza renovada y creativa. Su regreso no es casual: combina nostalgia y modernidad en una pieza ligera, práctica y altamente expresiva.

En general, un pañuelo destaca por su increíble versatilidad, ya que pueden encontrarse en una amplia variedad de colores neutros, en telas frescas como algodón o seda, y en múltiples tamaños que permiten adaptarlos a distintas ocasiones. Además, ofrecen infinitas formas de uso, convirtiéndose en un recurso ideal para transformar cualquier look con facilidad. En cuanto a las formas de llevar un pañuelo, las opciones son tan variadas como estilos personales existen, lo que lo convierte en un accesorio democrático y adaptable.

Las distintas formas de llevar un pañuelo

Puede usarse en la o como turbante para un toque más sofisticado y llamativo. También es común llevarlo anudado al cuello. En el bolso, el pañuelo funciona como adorno distintivo, mientras que en la muñeca puede reemplazar pulseras tradicionales.

Laura Fiz, especialista en tendencias de looks, asegura que los pañuelos son super tendencia esta temporada y son un accesorio clave a la hora de terminar de cuadrar los looks. Cada forma permite jugar con texturas, estampados y volúmenes, logrando combinaciones únicas que reflejan personalidad y creatividad sin esfuerzo y siempre adaptándose a diferentes momentos del día con facilidad y coherencia estética en cualquier contexto social contemporáneo.

Como bandana clásica

La bandana es, probablemente, la forma más icónica de llevar un pañuelo. Para lograrla, dobla el pañuelo en forma de triángulo y colócalo sobre la cabeza, atándolo por detrás o debajo del cabello.

Es ideal para días de mucho sol, ya que protege el cuero cabelludo y ayuda a controlar el frizz o el cabello suelto. Puede llevarse también con gorra, como aconseja la especialista de moda Marta Camin. «Recomiendo que sea una gorra con visera», afirma. Perfecto para looks casuales de verano como shorts, vestidos ligeros o conjuntos de playa.

Top tipo corset

Enrolla el pañuelo alrededor del torso y átalo al frente o en la espalda, ajustándolo al cuerpo. Puedes usar una cadena o cinturón fino para darle más estructura y sofisticación.

Dobla el pañuelo en forma de triángulo y anúdalo en la espalda. Es una de las opciones más simples y populares. Ideal para looks relajados o de playa.

Como turbante

Esta opción consiste en cubrir completamente la cabeza con el pañuelo, envolviéndolo y anudándolo en la parte superior o frontal. Este estilo no solo es elegante, sino también muy práctico para proteger el cabello del sol y la humedad.

Funciona muy bien en eventos al aire libre o incluso para elevar un look sencillo, como un vestido monocromático o un conjunto minimalista.

Al cuello (estilo clásico): cómo llevar un pañuelo

Llevar un pañuelo al cuello es una forma atemporal de sumar estilo. Puedes doblarlo en una tira fina y anudarlo de forma simple al frente, al lado o incluso hacia atrás. Dependiendo de cómo lo ajustes, puedes lograr un look más formal o sencillo.

Este estilo es ideal para combinar con camisas, camisetas básicas o incluso blazers ligeros, aportando un toque de color y elegancia sin demasiado esfuerzo.

Como top veraniego

Hay varias formas de hacerlo: anudado en la espalda, cruzado en el pecho o sujetado al cuello tipo halter. Esta opción es perfecta para días calurosos. Es muy común verlo en festivales, salidas informales o vacaciones, combinado con pantalones de tiro alto o faldas fluidas.

En el bolso como accesorio decorativo

Añadir así un pañuelo a tu bolso es una forma simple de renovar su apariencia. Puedes atarlo en una de las asas, dejarlo caer de manera suelta o hacer un lazo decorativo. Este detalle no solo aporta color y movimiento, sino que también permite personalizar accesorios básicos. Es una excelente opción si quieres incorporar la tendencia de los pañuelos de forma más sutil.

Como cinturón

Usar un pañuelo como cinturón es una alternativa creativa a los cinturones tradicionales. Solo tienes que pasarlo por las trabillas de un pantalón o falda y anudarlo en el frente o al costado. Ideal para looks veraniegos.

Consejos para llevar pañuelos con estilo